Lauren Sánchez celebra despedida de soltera en París con Eva Longoria y Katy Perry

Suscríbete a nuestros canales

Lauren Sánchez compartió en Instagram imágenes de su despedida de soltera en París, acompañada de celebridades como Katy Perry, Kris Jenner, Kim Kardashian y Eva Longoria. “La eternidad comienza con la amistad, rodeada de las mujeres que me han levantado, iluminado mi camino en tiempos oscuros y moldeado mi corazón a lo largo del camino”, escribió la experiodista junto a una foto grupal frente a la Torre Eiffel, capturada por el fotógrafo Nicolas Gerardin.

Entre los comentarios, Kim Kardashian respondió: “te quiero tanto”, mientras Katy Perry añadió: “eres la reina de nuestros corazones”. Sánchez agradeció el apoyo en otro post: “gracias por recordarme lo mucho que necesitaba este momento. Amo sus corazones y su energía más de lo que las palabras pueden explicar”.

Tras el evento, Sánchez viajó a Cannes, donde este lunes recibirá un reconocimiento en la Global Gift Gala por su labor social. El comunicado del festival destaca: “lauren es una voz poderosa para las mujeres, una pionera cuya fuerza, visión y compasión inspiran. A través de su liderazgo, abre puertas para que otros se desarrollen”, citando su trabajo con el Fondo para la Tierra Bezos y This Is About Humanity.

La boda con Jeff Bezos está programada para junio en Venecia, a bordo de un superyate valuado en 500 millones de dólares. Según fuentes cercanas, se espera la presencia de invitados como Oprah Winfrey y Leonardo DiCaprio.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube