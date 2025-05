Nicole Kidman impulsa apoyo a directoras: Rodear a las mujeres con un campo de fuerza

Suscríbete a nuestros canales

En el evento Kering Women in Motion del Festival de Cannes, Nicole Kidman reafirmó su compromiso con la equidad de género y la lucha contra la discriminación por edad en la industria cinematográfica. La ganadora del Oscar, fundadora de la productora Blossom Films (2010), recordó su decisión en 2017 de colaborar con una directora cada 18 meses: "llegó un momento en el que había tanta disparidad en cuanto a la elección. Decías: '¿Podría dirigir esto una mujer?'. No había nombres para considerar".

Kidman explicó su enfoque para impulsar talentos femeninos: "asumiremos el riesgo, orientaremos, apoyaremos y ayudaremos, protegiendo de verdad. Parte de ello es rodear a las mujeres de un campo de fuerza para que hagan su mejor trabajo". Además, enfatizó la importancia de generar confianza: "es darles la oportunidad de sentir que no son la única. 'Vale, tienes una oportunidad'".

Sobre el edadismo, la actriz de 57 años criticó la idea de que una carrera se defina por fracasos pasados: "quizá hiciste una gran película a los 20 años, pero a los 40 tomaste decisiones que no tuvieron éxito. ¡No he terminado! Por favor, sigan creyendo en mí e invirtiendo". Kidman, una de las actrices mejor pagadas desde los 90, pidió valorar la experiencia: "puedes tener un segundo o tercer capítulo. Los que siguen en activo tienen conocimientos, pero han sido expulsados o no son la persona de moda".

Con Blossom Films, Kidman continúa produciendo proyectos que amplían roles para mujeres, consolidando su legado como defensora de cambios estructurales en Hollywood.

