Lucero deja grabado su legado en Hollywood: así reacciona tras enterarse que recibirá una estrella en el Paseo de la Fama

Lucero ya es parte del firmamento de Hollywood, y es que la actriz y cantante mexicana será homenajeada en 2026 con una estrella en el icónico Paseo de la Fama, y la noticia la recibió de la manera más inesperada: en casa, mientras veía la presentación de Eugenio Derbez.

La reacción de Lucero fue inmediata y genuina: "No, no, no, están diciendo que yo… que una estrella de Hollywood... de las estrellas estas…", comentó incrédula, mientras el actor complementaba el mensaje con una broma:

"Lucero, solo asegúrate de tener tu documentación en regla cuando vengas a develar tu estrella, porque la cosa se está poniendo loca aquí en Los Ángeles."

Entre risas, emoción y sorpresa, la intérprete exclamó:

"¡Ay, qué emoción! ¡Yo nunca pensé que yo iba a tener… o sea, ¡qué emoción! Y aparte lo está diciendo Eugenio, o sea, si lo dice él, sí es cierto. ¡No puede ser! ¡No manches, que emoción!"

Lucero compartió el video en su perfil en Instagram y escribió un mensaje lleno de gratitud:



“¡No lo puedo creer! ¡Estoy feliz, emocionada y profundamente agradecida! 🌟

Recibir mi Estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood es un honor que llega a mi carrera en un momento muy hermoso y que comparto con todo mi adorado público… ¡Gracias por tanto amor durante tantos años!

Este reconocimiento es también de todos ustedes, mi gente linda 😍🥰💖

LUCERO EN HOLLYWOOD”

El reconocimiento llega como una celebración a su trayectoria de más de cuatro décadas en la música, la televisión y el cine. Lucero se une así al selecto grupo de artistas latinos que han dejado su huella en Hollywood, llevando consigo el cariño de millones de fans que la han acompañado durante toda su carrera.