“Me iba a poner a llorar… pero recordé que renacería”: Chantal revive el hit de Chino & Nacho que marcó su vida

En su cuenta de Instagram, Chantal Baudaux compartió una pequeña parte del vídeo musical de “Se Acabó”, la colaboración entre SanLuis junto a Chino & Nacho, y la acompañó con una reflexión del mismo tema:

“Me iba a poner a llorar, pero luego recordé que sobreviví perderme en la montaña, que me pusieran cuernos y se me quemara mi casa mientras @chinoynacho y @sanluis bailaban enfrente felices y yo sola cargaba en tacones a mi hijo para salvarlo de las llamas… y se me quita… Como el fénix renaceré de mis cenizas #lloroyfacturo” .