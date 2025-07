Muere el actor de Los Cuatro Fantásticos Julian McMahon: libró una batalla privada contra el cáncer

Suscríbete a nuestros canales

El reconocido actor australiano Julian McMahon, falleció a los 56 años, dejando luto en Hollywood.

La noticia la dio a conocer su esposa Kelly McMahon, quien explicó que el artista falleció el 2 de julio en Clearwater, Florida, tras una batalla privada contra el cáncer.

“Con el corazón abierto, deseo compartir con el mundo que mi amado esposo, Julian McMahon, falleció pacíficamente esta semana después de un valiente esfuerzo por superar el cáncer”, dijo su esposa, Kelly McMahon, en un comunicado enviado al medio especializado ‘Deadline’.

Kelly añadió que Julián amaba la vida. Amaba a su familia. Amaba a sus amigos. Amaba su trabajo, y amaba a sus fans.

“Su deseo más profundo era llevar alegría a la mayor cantidad de vidas posible. Pedimos apoyo en este momento para permitir que nuestra familia pueda hacer su duelo en privacidad.

Y deseamos que todos aquellos a quienes Julian les dio alegría, sigan encontrándola en la vida. Estamos agradecidos por los recuerdos”.

Carrera de McMahon

Su salto a la fama llegó con papeles en telenovelas australianas como Home and Away, pero fue en Estados Unidos donde consolidó su nombre como estrella de televisión.

Participó en películas como ‘Los Cuatro Fantásticos’ de los años 2000 o series como ‘Charmed’, ‘FBI: Most Wanted’,

Durante los años noventa, McMahon se hizo conocido por su rol en el drama criminal Profiler como el agente John Grant. Sin embargo, sería a principios de los 2000 cuando alcanzaría estatus de ícono pop interpretando a Cole Turner, el demonio atormentado y romántico en la exitosa serie Charmed. Allí, su combinación de misterio y seducción lo convirtió en uno de los personajes más recordados del universo fantástico televisivo.

Pero su consagración definitiva llegó con Nip/Tuck (2003-2010), donde encarnó al cirujano plástico Christian Troy, un personaje complejo, seductor, hedonista y profundamente roto.

El papel le valió una nominación al Globo de Oro y lo posicionó como uno de los rostros más reconocibles de la televisión estadounidense de la época.

En el cine, McMahon encarnó al villano Victor Von Doom en Fantastic Four (2005) y su secuela Rise of the Silver Surfer (2007), y compartió pantalla con Sandra Bullock en el thriller psicológico Premonition.

Lideró el drama criminal FBI: Most Wanted (2020–2022) como el agente Jess LaCroix, un personaje más sobrio y paternal, que mostró su madurez actoral.

Con una carrera marcada por personajes intensos, oscuros y emocionalmente cargados, Julian McMahon se consolidó como un actor que transitaba con facilidad entre el bien y el mal, entre el héroe y el villano, siempre con un aura de magnetismo que lo hace inolvidable en cada papel.

