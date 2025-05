Rachel Zegler y Disney: del cuento de hadas al veto total por un escándalo que ella misma alimentó

Suscríbete a nuestros canales

Lo que prometía ser el gran salto definitivo en la carrera de Rachel Zegler se ha transformado en una pesadilla mediática. La actriz, que hasta hace poco era el rostro elegido por Disney para protagonizar el live-action de Blancanieves, ha sido oficialmente vetada de toda actividad relacionada con la compañía, Disney ha cerrado la puerta para la joven.

Según el reporte de Especies Políticas, Zegler ha sido excluida de toda campaña promocional de la película, incluyendo entrevistas, presentaciones en eventos internacionales y, lo más llamativo, su esperada aparición en Saturday Night Live, que fue cancelada sin explicación pública. Fuentes cercanas a la producción aseguran que la decisión fue motivada por el “comportamiento incontrolable” de la actriz durante los últimos meses.

La polémica comenzó desde el momento en que fue anunciada como Blancanieves. Su elección, siendo una actriz de origen latino, desató una tormenta de opiniones divididas sobre la fidelidad a la historia original y los límites de la corrección política en Hollywood. Sin embargo, eso fue solo el principio.

Zegler no tardó en agravar la situación con sus declaraciones incendiarias. En una entrevista viral, calificó la historia clásica como “rancia” y afirmó que el príncipe “la seguía y acosaba”, en vez de apaciguar las aguas, la actriz mantuvo su tono desafiante, asegurando que su versión de Blancanieves no necesitaría ser rescatada “por ningún hombre”.

Pero el punto de quiebre ocurrió en un evento oficial de Disney, donde, Zegler gritó “¡Libertad para Palestina!” mientras se encontraba junto a Gal Gadot, coprotagonista israelí del filme. El momento, desató una tormenta que Disney no pudo contener. Según reportes del New York Post y Tomatazos, la compañía decidió cancelar el estreno del film en Reino Unido y restringir drásticamente todas las apariciones de Zegler en medios.

La decisión no fue tomada a la ligera. Dentro de los pasillos de Disney, aseguran que el problema no fue solo lo que dijo, sino cómo y cuándo lo dijo. “No supo medir las consecuencias de sus actos”, comentó un miembro anónimo del equipo de producción.

Con este veto no oficial pero evidente, Zegler ha pasado de ser una promesa dorada de Hollywood a una figura incómoda. Su actitud desafiante, aunque celebrada por algunos como símbolo de autenticidad, ha tenido un alto precio profesional. Mientras el futuro de Blancanieves sigue en suspenso, la actriz ha anunciado su participación en un nuevo proyecto independiente, She Gets It From Me, intentando distanciarse del escándalo.

Por ahora, Disney guarda silencio. Pero en la industria, ya se habla de Zegler como una “persona no grata” para futuros proyectos del estudio. Un final que ni el más oscuro de los cuentos habría predicho para la joven que soñaba con ser la princesa más icónica del cine.

