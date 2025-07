Rompiendo tabúes: Charlize Theron revela detalles sobre su experiencia en la cama con un joven de 26 años

Suscríbete a nuestros canales

La actriz Charlize Theron ha vuelto a demostrar que no teme a la hora de desafiar convenciones.

Tomó la decisión de sincerarse y abrió una conversación sobre la sexualidad femenina en la edad adulta y reveló detalles del encuentro sexual que mantuvo con un joven de 26 años.

En una reciente entrevista para el podcast Call Her Daddy, la protagonista de Mad Max: Fury Road compartió sus inquietudes, deseos y reflexiones en voz alta y contó cómo atraviesa este momento de su vida.

La actriz hizo hincapié en que no tiene “ni tiempo ni ganas” para las citas convencionales.

Entre el trabajo y la crianza de sus hijas, con quienes ha atravesado procesos como la transición de género de una de ellas, la artista asegura sentirse completa sin necesidad de un vínculo romántico. “¿Quién tiene tiempo para citas, depilarse o maquillarse? Tengo dos hijas en edad escolar”, ironizó.

La estrella de 49 años contó, que recientemente tuvo un encuentro sexual con un hombre de 26 años, una experiencia que, en sus palabras, “superó todas sus expectativas” y que la dejó reflexionando sobre su propia relación con el deseo y la intimidad.

“Fue realmente increíble. Nunca había hecho eso, y pensé: ‘oh, esto es genial. OK’. Debería haberlo hecho a mis 20”, compartió entre risas en su conversación con la presentadora Alexandra Cooper. “Me hizo pensar en si no debería haberlo hecho más veces antes”, agregó, en relación con su deseo de disfrutar de su sexualidad sin prejuicios.

La actriz explicó que, a lo largo de su vida, ha tenido pocos encuentros casuales. “Estuve casada desde que empecé a tener relaciones sexuales hasta mi última relación, y luego tuve hijos”, contó, aludiendo a sus dos hijas adoptivas, Jackson y August, de 13 y 10 años.

Theron, se muestra abierta a nuevas experiencias, es contundente respecto a su rechazo hacia las aplicaciones de citas. “Es un maldito circo. Lo siento, chicos, pero, por favor: no”, exclamó.

Entre las situaciones que más la desaniman, mencionó perfiles con selfies en el espejo, fotos con otras mujeres y hasta disfraces. “No me digas que sos CEO de un negocio que no sabés explicar porque no lo sos”, añadió.

La actriz no solo habló de placer físico, sino también de la importancia de sentirse libre para explorar y decidir cómo y con quién tener encuentros íntimos. “No necesito un hombre para sentirme completa”, aclaró.

Citas y mentiras

La protagonista de Monster también se refería días atrás a su experiencia con las aplicaciones de citas y contaba que efectivamente llegó a crearse un perfil en estas plataformas a pesar de no ser una gran “fanática” de estas opciones.

“Estoy en la aplicación, pero sinceramente no hago nada con ella. Un amigo me la recomendó. Llegué a tener un par de citas, pero después simplemente dejé de usarla”, mencionó.

Theron detalló las razones que la llevaron a abandonar la experiencia: “Todos tienen una foto en el Burning Man o en el gimnasio y aseguran ser directores ejecutivos, pero cuando los conoces en persona y descubrís que no lo son, confiesan que mintieron sin ningún reparo”, relató crítica.

Visita nuestra sección de Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube