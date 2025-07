Sydney Sweeney en problemas: su campaña para una marca de jeans desata controversia en redes

Suscríbete a nuestros canales

La actriz Sydney Sweeney protagoniza la polémica campaña de American Eagle lanzada esta semana bajo el eslogan "Great Jeans", un juego de palabras que fonéticamente sugiere "Great Genes" (buenos genes). La estrategia publicitaria, ampliamente difundida en plataformas digitales y vía pública, muestra a la rubia actriz de ojos claros y contextura delgada, combinación que usuarios en redes asociaron con ideales de belleza eurocéntricos. La ambigüedad deliberada del mensaje encendió inmediatas alarmas sobre posibles simbolismos eugenésicos, desatando un debate viral que trasciende el ámbito de la moda.

Las críticas en redes sociales fueron contundentes: "La frase ‘great genes’ tiene una historia cargada de racismo y exclusión. No es casual que la imagen elegida sea una mujer blanca con rasgos eurocéntricos", escribió una usuaria, mientras otros acusaban a la marca de promover "eugenesia aria". En contraste, figuras como la periodista conservadora Megyn Kelly defendieron la campaña: "No hay ninguna referencia racial, simplemente están hablando de jeans, no de genética", calificando las acusaciones de absurdas. Esta polarización refleja la delgada línea entre el ingenio publicitario y la insensibilidad cultural en la era del cancel culture.

¿Cuál ha sido el impacto de la campaña?

Paradójicamente, la controversia impulsó el rendimiento económico de American Eagle: sus acciones subieron 6% tras el lanzamiento y reportaron un crecimiento del 22% en operaciones secundarias. La marca intentó contrarrestar las críticas vinculando la colección The Sydney Jean (edición limitada) a la organización benéfica Crisis Text Line, destinando ingresos netos a salud mental.

La ausencia de un comunicado oficial de American Eagle mantiene vivo el debate sobre responsabilidad corporativa. Mientras el alcance viral beneficia económicamente a la empresa, especialistas cuestionan la ética de utilizar controversias sensibles como combustible de marketing. La campaña confirma que en la publicidad moderna, la visibilidad y el impacto comercial coexisten con riesgos de daño reputacional cuando no se miden los símbolos.

