Un paso más cerca del Miss Venezuela 2025: estos son los nombres que suenan para el evento EPIC

El Miss Venezuela 2025 se acerca y ya un grupo de candidatas llaman la atención para pasar a la siguiente etapa de postulación, las jovenes combinan formación académica, activismo social y experiencia en certámenes. Alessandra Iannis (@alessandraiannist), graduada en Relaciones Internacionales con maestría en Harvard, promueve proyectos de alfabetización en comunidades indígenas. Clara Vegas Goetz (@claravegasgoetz), modelo de 1.81 m y ex Miss Earth Venezuela 2023, impulsa iniciativas ambientales en alianza con la ONU. Completan la lista Silvia Maestre (@silviamaestre), abogada especializada en derechos de la mujer, y Mística Núñez (@mistica.nunez), diseñadora creadora de moda inclusiva para personas con discapacidad. Otras figuras como Nahomi Herrera (@nahomieh) y Virginia Salas (@djvir__) aportan visibilidad mediática: Herrera como presentadora de TV y Salas como DJ internacional.

¿Redes Sociales vs. Méritos reales?

La exclusión de la influencer Emely Barile —quien documentó su preparación durante seis meses— desató un debate sobre los criterios de selección. En videos virales, Barile confesó: "Oficialmente no voy al Miss Venezuela. Lo más duro fue no poder demostrar quién soy". Sus seguidores cuestionaron si el certamen prioriza "carreras impecables y no polémicas" (como señaló un usuario en redes), mientras críticos alegaron que "ser miss no es solo una cara bonita". La organización no ha emitido declaraciones, pero fuentes internas sugieren que su perfil de 1.69 m y falta de proyectos sociales sólidos influyeron en la decisión.

Las 11 candidatas enfrentarán el EPI General en septiembre en Caracas, evaluando pasarela, oratoria y pruebas de solidaridad. Los estados pendientes por definir representantes son La Guaira (9 de agosto), Zulia (12 de agosto) y Aragua (14 de agosto). Stephany Abasali, Miss Universe Venezuela 2024, será mentora y jurado en etapas decisivas, tras su experiencia en Miss Tourism World. La gala final, conducida por Maite Delgado y José Andrés Padrón, se emitirá desde el Centro Comercial Líder en diciembre por Venevisión.

