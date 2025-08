Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo salen al paso a estos rumores

Suscríbete a nuestros canales

El actor y comediante mexicano, Eugenio Derbez y su esposa Alessandra Rosaldo decidieron ponerle fin a los múltiples rumores de separación al compartir un momentos juntos llenos de mucha alegría.

A través de sus redes sociales, la pareja hizo saber a sus fans que se encuentran de vacaciones por España, compartieron fotos y hasta hicieron varios videos para mantener entretenidos a sus seguidores.

Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo

Con esas imágenes, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo dejaron en claro que su amor sigue igual de intacto, incluso después de más de 13 años de matrimonio.

"Dicen que caminando así logras la foto perfecta (se lo copiamos a @karladiazof y @dandayz 🙊). Y bueno, el caminadito nos salió fatal, pero las fotos nada mal, ¿no?" Escribieron en una de las publicaciones de Instagram.

"Donde sea, pero en familia. / Anywhere is perfect — as long as we’re together", agregaron.

