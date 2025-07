Hispana en Texas denuncia discriminación en Starbucks: le escribieron "ilegal" en su vaso de café

Suscríbete a nuestros canales

Una mujer hispana recibió un vaso con un mensaje discriminatorio en una tienda Starbucks ubicada dentro de Target en Irving, Texas. La situación ha generado indignación en la comunidad latina y ha motivado a la empresa a iniciar una investigación.

El hecho se produjo el pasado lunes 23 de junio cuando, Blanca López acudió acompañada de sus dos hijas a una tienda Starbucks en Irving, Texas, donde ambas niñas recibieron tarjetas de regalo escolares para consumir en el establecimiento, reseñó Infobae.

Tras ordenar un latte de horchata, López se sorprendió al notar un mensaje manuscrito en la tapa del vaso: “What do you call a sick eagle? Ilegal”. La frase, que juega con palabras en inglés, fue interpretada por López como una referencia despectiva hacia su origen y situación migratoria.

"El mensaje la dejó sin palabras e inmediatamente se cuestionó: ‘¿Se supone que debo reírme o qué tengo que hacer?’”, dijo la mujer en declaraciones a CBS News. “Básicamente, están diciendo que somos ilegales, personas enfermas que no pertenecemos a este país”

Asimismo, la mujer explicó que el comentario le resultó especialmente doloroso debido a que en meses recientes personas cercanas a ella habían enfrentado procesos de deportación: “¿Por qué me escribieron eso? ¿Por qué me preguntan si tengo papeles o no? Para mí, eso es ofensivo”.

Starbucks promete investigación

Tras descubrir el mensaje, López mostró el vaso al gerente del local, quien le ofreció disculpas y aseguró que tomaría medidas para evitar incidentes similares en el futuro. La mujer decidió conservar el vaso como evidencia y comunicó su intención de esperar una respuesta formal por parte de Starbucks.

“Nos tomamos muy en serio cualquier incidente que pueda afectar la dignidad y respeto hacia nuestros clientes. Estamos investigando activamente este asunto y tomaremos las acciones correspondientes”, señaló la empresa.

