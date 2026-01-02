¡Adiós arrugas! Esta es la mascarilla natural rica en vitaminas que hidrata la piel en un "tris"

Suscríbete a nuestros canales

La disminución en la producción de colágeno es una de las causas más comunes por la cual aparecen las arrugas, ya que, la piel se estira y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar un amplio abanico de consecuencias negativas.

Sin embargo, el exceso de rayos solares es uno de los factores que más debilita la piel, ya que, irrita sus capas, por ende, aparecen las arrugas, de acuerdo a la información reseñada por la Clínica mayo.

Actualmente, existen múltiples tratamientos comerciales y estético para combatir las arrugas, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, tal es el caso de la mascarilla de aloe vera, miel con aceite de coco, contiene propiedades vitamínicas que nutren la piel.

Así debes aplicar la mascarilla

Lo más recomendable es que la persona aplique la mascarilla una vez al día en la zona afectada y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe retirarlo con abundante agua.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser ejecutado mínimo durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notar en función de las condiciones en las cuales se encuentre la piel.

En definitiva, para evitar la presencia de las arrugas es indispensable que la persona establezca una rutina de autocuidado con los productos acordes y evite el uso de tratamientos químicamente invasivos.

