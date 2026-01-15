Dermatóloga comparte el momento preciso para aplicar la crema corporal: esto ayuda con una hidratación doble

Suscríbete a nuestros canales

Aplicar crema corporal es crucial porque mantiene la barrera protectora de la piel, previene la deshidratación, la sequedad, la picazón y la descamación, y, además, asegura una piel flexible, tersa y saludable, refiere la Inteligencia Artificial.

Su uso adecuado cada día, evita la deshidratación y la sequedad en la piel del cuerpo. Incluso, según los expertos de Garnier, marca de cosméticos, comparte que el uso de cremas corporales repara, hidrata, rejuvenece, da firmeza y suaviza la piel.

¿Cuántas veces se debe aplicar crema corporal?

No existe una regla al respecto, pues cada piel tiene sus propias necesidades, sin embargo, la recomendación es utilizarla diariamente e intentar hacerlo siempre a la misma hora para notar sus beneficios.

Desde la web Dermaglós se indica que “la crema debe aplicarse en forma abundante 1 o 2 veces por día sobre la piel del cuerpo, realizando un suave masaje de movimientos circulares ascendentes para estimular el sistema circulatorio”.

¿Cuándo aplicarla?

Lo mejor es que se aplique la crema luego del baño, cuando los poros están abiertos y absorben mejor los nutrientes de la crema.

Según indica la dermatóloga Ana Molina, justo en ese momento la piel todavía conserva agua en su capa más superficial. Aplicar la crema corporal en ese momento permite “sellar esa humedad, haciendo que la hidratación sea mucho más eficaz que si se espera a que la piel esté totalmente seca. “El truco del minuto consiste en aplicar la crema justo después de salir de la ducha, antes de que se pasen 60 segundos”, acota la dermatóloga Molina.

Esto no es una recomendación estética ni una moda, sino que tiene una base científica. “Aplicar la crea en el primer minuto tras la ducha reduce la pérdida de agua transepidérmica hasta en un 60%”. Con esto se consigue mayor hidratación, pues con la piel húmeda, la crema se extiende mejor, se absorbe de forma uniforme y aporta una sensación de confort inmediata, publica la web Cuerpo Mente.

