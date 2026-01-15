Fortalece las uñas con este ingrediente natural rico en vitaminas que siempre tienes en casa: así debes aplicarlo

Suscríbete a nuestros canales

El uso de productos químicamente invasivos es una de las causas más frecuentes por la cual se debilitan las uñas, al tiempo que también al exponerlas a la humedad, ya que, se quiebran, de acuerdo a la información reseñada en el portal web Medline Plus.

Actualmente, existen una amplia gama de productos comerciales para fortalecer las uñas, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, el ajo.

El ajo contiene propiedades vitamínicas que fortalecen las uñas, al tiempo que evitan que se manchen. Además, aceleran el crecimiento de las mismas.

Así debes aplicar el ajo en las uñas

Se sugiere que la persona frote el ajo una vez al día en las uñas y deje actuar el producto durante 15 minutos, posteriormente, debe lavar las manos con abundante agua y jabón para evitar que impregne el olor.

Cabe destacar, que el referido proceso debe ser realizado mínimo durante 15 días continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentren las uñas.

En definitiva, para mantener las uñas fortalecidas la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo.

