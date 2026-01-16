Día Internacional de la Croqueta: recetas ideales para un aperitivo ligero o un entrante diferente

La croqueta es una preparación originaria de la gastronomía francesa que consiste en una porción de masa elaborada de una salsa densa como la bechamel y un picadillo de diversos ingredientes, que ha sido rebozada en huevo y pan rallado, y frita en abundante aceite. Esto le proporciona una textura crujiente y un color dorado.
Hoy, como cada 16 de enero se celebra el Día Internacional de la Croqueta y desde estas líneas te compartimos dos versiones que puedes elaborar y servir como aperitivo ligero o un entrante diferente.
¿Qué necesitas para realizar croquetas?
Esta preparación en algún momento se conocía como una comida de aprovechamiento, porque se elaboraba con alimentos que quedaban de otras comidas, sin embargo, en la actualidad se ha convertido hasta en un plato gourmet con el que los grandes chefs experimentan usando gran variedad de ingredientes.
Ingredientes para croquetas de jamón
- Jamón troceado al gusto (50 g)
- Cebolla (1/2)
- Aceite (35 ml)
- Mantequilla (35 g)
- Harina (50 g)
- Maicena (20 g)
- Caldo (200 ml)
- Leche (500 ml)
- Sal y nuez moscada
- Harina, huevo y pan rallado
-Aceite para freír
Preparación
1. Colocar el jamón al fuego en una cazuela amplia y antiadherente, y saltear unos minutitos, o hasta que cambie de color y retirar de la cazuela y reservar.
2. Poner 35 ml de aceite de oliva y 35 g de mantequilla en la misma cazuela y cuando ambas se hayan fundido añadir también media cebolla picada muy finita.
3. Agregar una pizca de sal y dejar que se vaya cocinando poco a poco, hasta que ya esté tierna. En ese momento, incorporar 50 g de harina y 20 g de maicena.
4. Mezclar y dejar que se cocinen durante 2 o 3 minutos, a fuego suave y sin que lleguen a tostarse.
5. Añadir los líquidos, empezando por 200 ml de caldo, que puede ser de pollo, de cocido o de jamón. A fuego suave y removiendo continuamente, integrar y disolver los grumos que puedan formarse.
6. Cuando la harina ya ha absorbido el líquido, agregar también leche. Para que resulte más sencillo ligar la masa, es recomendable que el caldo y la leche estén calientes o a temperatura ambiente.
7. Añadir el jamón y terminar de ligar la bechamel y cuanto esté fina y haya adquirido una textura ligeramente espesa, condimentar con sal y una pizca de nuez moscada, e incorporar los trocitos de jamón reservados.
8. Pasar a una fuente amplia y extender sobre el fondo.
9. Dejar que temple un poquito y luego tapar con film transparente y llevar a la nevera para que enfríe, preferiblemente hasta el día siguiente.
10. Dar forma y empanar pasándolas por harina, huevo batido y pan rallado.
11. Freír las croquetas en abundante aceite bien caliente.
12. Cuando estén doraditas, sacar y colocar en un plato con papel absorbente para eliminar el exceso de aceite.
Croquetas de pescado
Ingredientes
- Filetes de pescados (3 el que gustes, pero puedes optar por mero o merluza)
- Ajo (3 dientes de ajo)
- Pimienta (1/4 cucharadita)
- Sal (1/2 cucharadita)
- Nuez moscada (1/4 cucharadita)
- Mantequilla (1 cucharadita)
- Aceite de oliva (2 cucharadas)
- Cebolla mediana morada, finamente picadita (1)
- Perejil finamente picadito (al gusto)
Para la bechamel
- Mantequilla (6 cucharadas)
- Harina (6 cucharadas)
- Sal (1cucharadita)
- Leche caliente (6 tazas)
- Pimienta y nuez moscada (al gusto)
- Huevos, batidos (2)
- Pan rallado (2 tazas)
- Aceite (1/2 taza)
Preparación
1. Limpiar los filetes y verificar que no tengan espinas. Sazonar con ajo, pimienta, sal y nuez moscada.
2. En una sartén a fuego medio sofríe el pescado en 1 cucharadita de mantequilla y 2 cucharadas de aceite de oliva. Añadir la cebolla picadita y el perejil. Retirar del fuego y dejar enfriar. Cuando esté frio desmenuzar la pulpa del pescado.
3. En una olla a fuego bajo derretir la mantequilla. Agregar la harina y la sal. Revolver constantemente hasta que espese por 3 o 4 minutos. Agregar la leche caliente mientras bates continuamente con un batidor de alambre. Añadir pimienta y nuez moscada y cocinar hasta que se haga como crema.
4. Mezclar la bechamel y el pescado desmenuzado en una bandeja y llevar al congelador por 30 minutos.
5. Con una cuchara tomar un poco de esa mezcla espesa y preparar con tus manos las croquetas de la forma de cilindros o redonditas.
6. Pasar cada croqueta por el huevo batido y luego por pan rallado hasta cubrir completamente.
7. Freír en una sartén a fuego medio hasta que queden doraditas por ambos lados.
8. Dejar escurrir sobre papel absorbente y servir.
