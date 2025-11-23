Cordura mental: la Clínica Mayo recomienda estas sencillas actividades para una mente sana

Suscríbete a nuestros canales

La mayoría de las personas le dan atención a su salud física, dejando su cordura o salud mental a un lado, sin saber que ambas son igual de importantes. No ganamos nada con tener salud física, si nuestra cordura está deteriorada.

Se puede decir que la salud mental es un estado completo de bienestar integral e individual, y no se relaciona a una afección o enfermedad. Más bien tiene que ver con algo más allá de eso. Involucra la capacidad del ser humano de hacerle frente a diferentes situaciones que se le presentan en la vida y podrían cambiar nuestro entorno.

A ese estado de equilibrio del ser humano, que le garantiza la participación social, se le puede denominar cordura o salud mental.

¿Cómo conseguir la cordura?

Como hemos dicho anteriormente, la cordura no es algo físico. Así que para conseguir la anhelada salud mental necesitaremos diferentes herramientas o caminos con diferentes actividades que nos plazcan y sean de nuestro interés. Aquí te comentamos las más importantes o destacadas que la Clínica Mayo recomienda.

Foto: Freepik

Cordura en simples pasos

Alimentación

Mantener una alimentación balanceada permitirá que nuestro organismo funcione como una máquina bien engranada. Esto a su vez permitirá que nos sintamos bien física y mentalmente, mejorando nuestro bienestar general.

Al evitar los alimentos grasos o con exceso de azúcar, y aumentamos la ingesta de alimentos saludables como frutas y verduras, cuidaremos la salud de nuestro cerebro

Actividad

Hacer ejercicio es sabido que favorece a nuestra salud física, pero está demostrado que también influye en nuestra salud mental. Mantener nuestra mente ocupada, y estar en actividad y movimiento, con actividades de ocio placenteras, repercutirá positivamente en nuestra salud mental.

El hacer ejercicios liberará dopamina en nuestro organismo, lo que reducirá el nivel de estrés, la ansiedad o ira, y aumentará el bienestar personal emocional.

Vida social

El ser humano necesita contacto físico con otros seres humanos. Mantener una vida social activa es importante para controlar la ansiedad, el estrés, evitando el aislamiento.

El contacto social se asocia con la oxitocina, un neuropéptido que proporciona sensación de bienestar. Por ello, es importante que cuides tus amistades y las relaciones con tu familia. Su apoyo es de gran ayuda en trastornos psicológicos.

Descanso

Luego de hablar de la importancia del ejercicio y la actividad muchos pensarán que dormir o descansar no es saludable. Pensar eso es un error. El descanso reparador es tan importante como el sueño mismo.

El ser humano deberá dormir entre 6 a 8 horas al día para que el organismo descanse adecuadamente. Al tener un sueño reparador, al día siguiente el rendimiento físico e intelectual se elevará y reducirá la probabilidad de que aparezca algún problema físico y/o psicológico, que a futuro interfiera con nuestra salud mental.

Actividades que te ayudarán en tu salud mental

Los ejercicios para la mente son altamente beneficiosos para lograr una salud mental, haciendo que tu mente se estimule.

Entre los ejercicios de mente que puedes realizar para tener una mente sanas está el leer, has de la lectura una rutina en tus actividades; realiza una tarea a la vez, ten tu mente ocupada con una sola actividad y cuando la termines podrás pasar a la siguiente; mantén una actitud positiva en todo momento; trata de realizar actividades nuevas para no caer en la monotonía; los juegos de mesa son tremenda ayuda para tu mente, puedes realizar la que más te guste como el Scrabble, cartas, incluso los crucigramas o el sudoku.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube