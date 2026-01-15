Despídete del dolor de muela para siempre con este remedio casero a base de vainilla: así debes aplicarlo para aprovechar su efecto

Suscríbete a nuestros canales

Masticar alimentos duros puede generar una fisura en la muela, por ello, el dolor puede ser agudo y persistente, según la información reseñada por la Clínica mayo.

Asimismo, la mala higiene bucal es una de las causas más frecuentes por la cual aparece el dolor de muela, ya que, tiende a generar la presencia de caries y de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede desencadenar múltiples consecuencias negativas.

El mercado farmacéutico ofrece una amplia gama de tratamientos para combatir el dolor de muela, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función, por ejemplo, la vainilla contiene propiedades antinflamatorias y analgésicas que alivian el malestar, según Healthline.

Así debes aplicar la vainilla

Se sugiere que la persona coloque cuatro gotas de vainilla en un algodón y posteriormente, lo adhiera en la muela afectada, debe dejar actuar el producto durante 15 minutos, luego debe retirar el algodón.

Además, es propicio acotar que si el dolor de muela persiste durante 48 horas lo ideal es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indiqué cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En conclusión, la higiene bucal apropiada con los productos acordes es indispensable para mantener una dentadura impecable, al tiempo que asistir mínimo dos veces al año a consulta odontológica también es funcional para evitar la presencia de caries u otras afecciones.

