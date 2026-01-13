Infusión milagrosa para combatir la indigestión: esta es la cantidad que debes ingerir para aprovechar su efecto

Suscríbete a nuestros canales

La ingesta de alimentos grasosos, picantes y la ansiedad causa indigestión severa, según la información reseñada en el portal web Mayo clinic.

Asimismo, comer demasiado rápido es una de las causas más comunes de la indigestión, ya que, el sistema estomacal no procesa correctamente los alimentos que la persona ingiere, lo cual de no ser tratado a tiempo con los métodos correctos puede generar la acumulación de gases.

El mercado farmacéutico ofrece una amplia variedad de tratamientos para combatir la indigestión, pero también hay alternativas caseras a base de productos naturales que cumplen la misma función.

La infusión de manzanilla contiene propiedades analgésicas, antinflamatorias y relajantes que optimizan el funcionamiento del sistema digestivo, por ende, combate la indigestión.

Asi debes consumir la infusión

Se sugiere que la persona consuma una taza de infusión de manzanilla sin azúcar al día, durante dos continuos o hasta obtener el resultado deseado, el cual podrá notarse en función de las condiciones en las cuales se encuentre el organismo.

Cabe destacar, que si la persona padece constantemente de indigestión se sugiere que asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia, quien debe evaluar e indicar el tratamiento ideal para solucionar el diagnóstico.

En conclusión, para mantener un buen estado de salud la persona debe implementar hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y mínimo debería de realizarse un chequeo médico general durante el año.

