Las pesas no son solo para los hombres: conoce los beneficios de incluirlas en la rutina de las mujeres

¿Estás buscando el ejercicio ideal para estar en forma? Las pesas son sin lugar a dudas una alternativa, pues no son exclusivas para los hombres. Para entrenar con esta herramienta no se necesita ser un fisicoculturista ni atleta profesional, solo es preciso aplicar la técnica de manera adecuada para evitar esguinces, torceduras, fracturas y otras lesiones dolorosas, comparten expertos de la Clínica Mayo.

¿Por qué las mujeres deberían levantar pesas?

Porque es un ejercicio de fuerza y las mujeres a partir de cierta edad, deben recurrir a ellos para evitar graves problemas de salud, afirma la divulgadora y fisióloga Jana Fernández, y comparte la web de ABC. La experta aclara que hacer ejercicios de fuerza es importante para las mujeres, porque permite mantener la salud ósea y muscular. Además, hace énfasis en que levantar pesas y, sobre todo, levantar peso es un tipo de actividad física que debe formar parte del entrenamiento de las mujeres cuando llegan a la menopausia o premenopausia, momento en el que las hormonas femeninas llamadas estrógeno y progesterona decaen muchísimo, y comienzan los problemas de salud.

Aprovecha estos ejercicios

El entrenamiento de fuerza que muchas actrices sin importar su edad, a partir de los 40 años han incluido en sus rutinas de entrenamiento consiste en levantar pesas, pues les ayuda a mantener la masa muscular, tonificar y estilizar la figura; incluso, ayuda a reducir el riesgo de osteoporosis.

Entrenadores aseguran que este ejercicio tonifica la musculatura y reduce la grasa, fortalece los huesos, aumenta la resistencia, mejora la salud mental, corrige la postura y estimula el metabolismo, siempre y cuando, se realice de 2 a 3 veces a la semana, comparte la web Hola.

