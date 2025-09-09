Carta Astral de Karol G: ¿Se oirán campanas de boda antes de fin de año?

KAROL G, nació en Medellín, Colombia el 14-02-1991 a la 01:04 Pm. Signo Acuario, ascendente Géminis. En la actualidad es la artista femenina del género urbano con mayor éxito a nivel mundial. Una mujer llena de arte por todos lados. Esta es la combinación más poderosa para generar a un artista. Es un ser muy espiritual que genera una conexión más íntima con su público, quien se identifica con sus canciones. También posee una conjunción de Sol, Luna en la casa 9 que la hace una mujer muy segura y espontanea a la vez. Venus en casa 10 le ayuda mucho a trabajar con amor y entrega total a través de un trígono positivo con Plutón en casa 6. Su arte es muy valorado y aceptado con cariño por sus fans. Posee a Júpiter en conjunción nodo sur en casa 2 que garantiza el dinero ya logrado en otras vidas.
FUTURO: Seguirá trabajando y estará acrecentando su fama. Estará con mayor proyección internacional y por los próximos años no tendrá mucho descanso. Estará enfocada en su carrera y beneficio.
SALUD: Estará mucho mejor energéticamente, al no tener la fuerza negativa de Saturno en su signo. Quedará en una situación positiva para regenerar su cuerpo, después de su última gira de conciertos.
AMOR: En el 2026 tendrá una oportunidad de estabilizar una relación de pareja. Dicha relación pudiera generar un matrimonio que durara muy bien por 6 años, para luego presentar una alternativa diferente.
DINERO: Seguirá generando prosperidad a su alrededor y en el 2026-27 serán los mejores años de su carrera artística a nivel económico con cifras inimaginables. Esperemos que mantenga su humildad y no desperdicie el dinero.
FAMILIA: Es una mujer muy familiar y unida con sus seres queridos. En 2029 podría quedar embarazada y si no lo logra, tendrá otra oportunidad de ser madre para el 2032. Ella sería muy feliz con un hijo.
EMOCIONES: En los próximos años tendrá que cambiar de amigos y de equipo de trabajo. Firmará nuevos contratos con posibilidades de lograr la internacionalización de manera más efectiva. Esto le pudiera ocasionar muchas alteraciones emocionales y situaciones complicadas.
Por Arturo Acosta
@arturoacostamerlin
