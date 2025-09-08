Predicciones de la semana del 8 al 14 de septiembre 2025

ARIES: Existe esta semana una conjunción de gran fuerza con Saturno, que está de paso por tu signo con su energía estructuradora y fría. Esta situación puede distorsionar emociones latentes, generando presión sobre tu sistema nervioso y afectando tu equilibrio integral. Permítete sentir, sin juicio, lo que emerge desde lo más hondo de tu ser. La tensión que experimentas es una puerta hacia la madurez espiritual. Saturno, en su faceta más rigurosa, desafía tu estabilidad interna, revelando las bases que requieren una renovación profunda. Confía en el proceso, lo que hoy sacude, mañana será raíz fortalecida. ¡entrégate!
TAURO: Semana excelente donde se activa un sextil armonioso con Júpiter y la presencia divina te envuelve con fuerza benevolente. Dios te acompaña en cada paso, impulsando tu crecimiento interior y expansión espiritual. Acércate a un templo, iglesia o un espacio sagrado; inclínate con humildad y deja que tu alma hable. En ese momento, puedes realizar una conexión especial con las alturas y ser un canal de luz importante. Conversar con Dios es un acto de entrega que eleva tu espíritu hacia planos superiores. Tu fé es el puente que transforma lo invisible en realidad, despejando los sendero con su gracia. ¡conéctate!
GÉMINIS: Durante esta semana, el amor se exterioriza con fuerza en tu vida gracias a un sextil armonioso con Venus, despertando ternura, conexión y belleza compartida. Es un momento propicio para abrir el corazón y disfrutar con tu pareja de actividades que fortalezcan el vínculo y celebren la alegría de estar juntos. El amor fluye como un río sereno entre ustedes y cada día se transforma en una oportunidad para crecer en complicidad y afecto. Dios te bendice con su luz para que esta unión se consolide y puedas vivir momentos únicos, llenos de magia y profundidad emocional. ¡disfruta!
CÁNCER: Semana especial donde se muestra una vigorosa conjunción con Júpiter, un tránsito que irradia bendiciones en múltiples planos de tu existencia. Esta alineación no solo te favorece emocional y espiritualmente, sino que también actúa sobre tu cuerpo físico, estimulando la regeneración y fortaleciendo tu vitalidad. La paz interior que emerge es profunda y envolvente, invitándote a sostener este estado como un campo energético que nutre tu bienestar. Es un momento propicio para mejorar con confianza, dejando atrás lo negativo. Cada respiración consciente es una ofrenda. ¡revitalízate!
LEO: Épica semana donde se disfruta de un sextil positivo con Marte que despierta energías intensas que te estimulan a avanzar con firmeza y sin temor. La vida, te rescata para moverte con agilidad, conquistando tus metas con pasión y velocidad. Es tiempo de tomar acciones concretas, especialmente en lo emocional, para generar transformaciones auténticas. El Universo, te llama a decidir con precisión, para que los beneficios se manifiesten sin atrasos. Tu fuego interno es guía y motor para abrir los nuevos caminos. Cada paso que das se convierte en una afirmación de tu poder creador. ¡muévete!
VIRGO: Vivirás la semana más desafiante del mes, marcado por múltiples cuadraturas tensas y una oposición intensa con la Luna. Es fundamental que mantengas una actitud de alerta y cuidado, evitando cualquier escenario que comprometa tu integridad física o emocional. La energía astral sugiere recogimiento y permanecer en casa para evitar movimientos peligrosos. Evita confrontaciones en ambientes cargados. Realiza un acto consciente para evitar conflictos con consecuencias no deseadas. Dios te envuelve con su manto protector, alejando todo mal visible como invisible. ¡despierta!
LIBRA: Semana activa donde se manifiesta una oposición muy intensa con Saturno, generando un drenaje emocional profundo que repercute en tu cuerpo. Tu vitalidad, se ve comprometida y el Universo te invita a hacer una pausa sagrada para restaurar tu equilibrio interior. Este momento no es de debilidad, sino un llamado a la introspección, al reencuentro contigo mismo y con la fuente divina que te sostiene. Dios te acompaña en este tránsito, brindándote el soporte necesario para recuperar tu estabilidad y seguridad. El equilibrio que buscas, no está afuera, sino en el centro luminoso de tu ser. ¡descansa!
ESCORPIO: La energía fluye esta semana con serenidad y propósito. Un trígono positivo con el Nodo Norte abre caminos de claridad, ayudándote a visualizar tus metas con mayor nitidez y a organizarte con sabiduría para lograr un futuro mejor. Tu estado emocional se estabiliza y la paz interior se convierte en tu brújula para avanzar con confianza. Tu alma reconoce el sendero y es recomendable que sigas la intuición para que te guía hacia lo auténtico y lo duradero. Todo parece estar bien y se inicia un ciclo de prosperidad infinita que honra tu evolución espiritual y entrega profunda. ¡avanza!
SAGITARIO: La cuadratura con el Nodo Norte genera esta semana una niebla emocional que obstaculiza tu visión y te deja sin rumbo. Te sientes decepcionado, extraviado, como si cada paso fuese una batalla por mantenerte firme en medio del caos. Lo mejor será avanzar un día a la vez como un acto de valentía y tu enfoque se convierte en el faro que te guía en la oscuridad. Aunque el entorno parezca adverso, tu fuego interno sigue encendido, esperando ser avivado por la fé y voluntad. Este tránsito es una prueba de resistencia espiritual, lo que hoy parece confusión, mañana será claridad. ¡confía!
CAPRICORNIO: Semana donde estarás sometido bajo la autoridad armoniosa de un sextil con el Nodo Norte. Este momento requiere visión concreta, intención pura y compromiso con tu propósito más elevado. El Universo, te extiende una invitación clara, para definir con firmeza lo que deseas manifestar en tu vida. Tu alma está lista para sembrar estructuras duraderas que honren tu evolución espiritual. Es tiempo de avanzar con paso firme para construir una nueva situación desde el presente consciente. Cada decisión que tomes puede convertirse en un pilar importante de tu futuro luminoso. ¡actúa!
ACUARIO: Se manifiesta con fuerza esta semana un trígono armonioso con Marte que despierta bríos extraordinarios que te impulsan a resolver la crisis. Tu esencia se funde con el dinamismo cósmico, encontrando fluidez en cada paso que das hacia tu evolución. Las decisiones que tomes en el presente tendrán el poder de plasmar cambios profundos que perdurarán más allá del tiempo. Tu visión se expande y el lapso cósmico parece alinearse con tu voluntad creadora. El cielo te recuerda que tu libertad es sagrada y tu propósito, inevitable. El Universo, te apoya para abrir los senderos y honra tu poder. ¡afronta!
PISCIS: Semana rebosada de paz y claridad, gracias a un tránsito positivo con el Nodo Norte que se manifiesta directamente en tu signo. Tu estado emocional se estabiliza y la alegría interior te permite visualizar tus metas con mayor nitidez y orden. Todo parece fluir con armonía y tu vida inicia un proceso de prosperidad infinita que refleja tu conexión espiritual. Es momento de permitir con madurez que esta energía se despliegue con confianza, para que puedas consolidarte desde el presente consciente. Tu intuición se afina, guiándote hacia decisiones que nutren tu propósito más elevado. ¡disfruta!
Por Arturo Acosta
@arturoacostamerlin
Visita nuestra sección Variedades
Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube