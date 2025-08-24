¿Acné a los 30 años? Descubre cómo cuidar tu piel para frenar los efectos desagradables de los granos en la cara

Suscríbete a nuestros canales

Aunque el acné es más común que aparezca en la adolescencia, no es atípico que personas mayores de 30 años también lo padezcan.

Cuando hablamos de acné, se puede decir que está ocasionado por unas variables cuando eres adolescente, y por otras, cuando estás en la adultez.

Esta enfermedad en adultos, al igual que en los jóvenes, debe tratarse a tiempo y adecuadamente, porque si hacemos caso omiso de estas protuberancias en la piel, podrían dejar cicatrices.

Pero ¿qué es el acné? Es una enfermedad que se caracteriza por la aparición de lesiones en la piel como consecuencia de una foliculitis. Una inflamación y posterior infección del poro folicular (orificio de salida del pelo).

Estas lesiones suelen ser granos, espinillas negras y parches rojos e inflamados, como quistes.

Foto: Freepik

Causas del acné

Se puede deber a un desequilibrio en las hormonas -causa más común-, por lo que las mujeres son las más afectadas, pero es a los hombres a quienes el acné ataca de manera más severa.

Como mencionamos anteriormente, el cambio hormonal es el principal causante del acné adulto. Pero hay varios factores externos que, no solo lo pueden producir, sino que, al tenerlo, pueden empeorar el tipo de lesión. Por ejemplo, la sudoración excesiva y los climas cálidos.

Uno de los mitos de la aparición del acné es la alimentación, como comer chocolate, pero el doctor Pedro Herranz, jefe del servicio de Dermatología del Hospital Universitario La Paz de Madrid, asegura que no están relacionados.

“La influencia de alimentos concretos en la evolución del acné es motivo de debate, y de nuevo debe ser discutida con cada paciente. No recomendamos en absoluto las restricciones dietéticas como norma general. Primero porque son innecesarias y segundo por el interés en reforzar hábitos de alimentación saludables, sin sacrificios inútiles para las pacientes”.

Foto: Freepik

Prevención

Los expertos aseguran que hay formas caseras y sencillas para prevenir el acné en adultos. Más allá del cambio hormonal, que podría tratarse con medicamentos, hay otras formas de ayudar a la aparición de los desagradables granos en la cara, como son:

- Lavarse la cara dos veces al día ayudará a eliminar cebo, células muertas y suciedad en los poros.

- Usar cremas sin aceite disminuirá en un alto porcentaje, el taponamiento de los poros con el cebo que produce el organismo.

- Secar la piel si frotarla reducirá las pequeñas lesiones en la piel, lo que ayudará a evitar futuras infecciones.

- Ejercitarse al aire libre no permitirá que el sudor se acumule en la piel, dejando aireados los poros evitando tapones.

- Evita el estrés es otra de las medidas para prevenir la aparición de acné adulto.

Remedio casero para el acné

Las mascarillas caseras son altamente efectivas, y en algunos casos, sin medicación, podrías eliminar el acné con solo aplicar una vez por semana.

Mascarilla de aloe vera y miel

Ingredientes

120 g de gel de aloe vera.

50 g de miel de abejas.

5 g de aceite de coco.

Preparación

- Mezcla todos los ingredientes hasta obtener una mixtura homogénea.

- Con el rostro limpio, aplica dos o tres noches por semana, extendiendo bien sobre las espinillas.

- Deja actuar 30 minutos y enjuaga con abundante agua fría.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube