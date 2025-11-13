Especialista en peluquería explica: por qué se debe exfoliar el cuero cabelludo y sus beneficios

Suscríbete a nuestros canales

El proceso de exfoliar el cuero cabelludo no es tan común como el que se realiza en la piel para dejarla más suave, luminosa y saludable. Sin embargo, tiene el mismo objetivo, eliminar las células muertas, impurezas y el exceso de grasa de la superficie.

Incluso, cuando se realiza elimina los residuos de productos que pueden obstruir los folículos pilosos.

¿Qué función tiene exfoliar el cuero cabelludo?

Según refiere la Inteligencia Artificial, este procedimiento promueve un cuero cabelludo más saludable, favorece el crecimiento del cabello, previene la caída, combate la caspa y la picazón, y deja el cabello más brillante, suelto y limpio más tiempo.

Es decir, exfoliar el cuero cabelludo tiene como función limpiar esa piel para ayudarla a desintoxicar y se dé una correcta renovación celular, y con ello favorecer el crecimiento del pelo y hasta evitar su caída, explican en la web de Vogue.

Habla la experta

Un cabello sano no solo depende de los productos que se aplican para su cuidado y de cómo se trata, también depende de la salud del cuero cabelludo. Partiendo de ello, la peluquera natural, Jessica García compartió con Cuerpo Mente que, “Una exfoliación del cuero cabelludo ayuda a arrastrar toda la grasa y hace que el cabello esté más limpio y fuerte”.

En otras palabras, la exfoliación desintoxica y desinflama la zona, pues eliminas las impurezas acumuladas y desobstruye los folículos para mejorar la circulación sanguínea y mejorar el aporte de oxígeno y nutrientes a las raíces del pelo, y con ello ayuda a que el cabello nazca más sano y más fuerte, asegura la experta.

