Rejuvenece tu piel con este milagroso método de Corea del Sur: conoce las bondades del Glass Skin y cómo aplicarlo

El glass skin, también llamado piel de cristal, piel clara, piel transparente o piel luminosa, se le atribuye este nombre al nuevo efecto coreano de belleza en la tez. Es un procedimiento que fomenta el cuidad facial basándose en la limpieza e hidratación del cutis para evidenciar salud.

Lo que se busca con esta nueva tendencia es lucir un cutis con un brillo natural y sin imperfecciones, dando una apariencia húmeda, sin necesidad de usar maquillaje. Este brillo se busca debido a que las pieles que lucen luminosas son asociadas al bienestar y la buena salud.

Para conseguirlo, se utilizan productos cosméticos de baja densidad, ligeros de textura y con alta composición hidratante. Con ellas, la piel del rostro consigue un estado óptimo.

Vale destacar que los cambios en la dermis con esta tendencia no se presentan de un día para otro. Se necesita dedicación y constancia para lograrlo, pero al conseguirlo el efecto te llenará de satisfacciones, y tu piel te lo agradecerá.

La limpieza es, sin duda, el paso más importante y en que se basa toda esta técnica de belleza. Con la limpieza regular, sin importar si usaste o no maquillaje, eliminarás todas las impurezas presentes en la piel.

Esta apariencia cristal recomienda la triple lavada con productos suaves y a base de aceites y agua. Comenzar con una leche limpiadora, luego el gel con vitaminas y culmina con la loción espumosa.

Foto: Freepik

Complementos para el glass skin

Tonificar

La piel cristal debe tener un pH equilibrado. Para ello, deberás restablecerla con la tonificación. Este paso permitirá que la absorción de los productos aplicados se calen adecuadamente, haciendo actuar sus sustancias.

Evita los productos a base de alcohol, ya que estos resecarán tu piel y será propensa a la aparición de manchas. Inclínate por aquellos que contengan ácido hialurónico o aceites naturales como la rosa mosqueta, limón o uva.

Exfoliar

De nada vale limpiar bien el rostro si luego no eliminarás las células muertas presentes en ella.

La exfoliación es el paso que se encargará de ello con un producto ligeramente abrasivo. Removerá por medio del masaje, todas las impurezas que presente la piel luego de la limpieza.

Hidratar

Como mencionamos anteriormente, la piel cristal debe lucir muy luminosa, y ese efecto no se logrará en una piel reseca.

Por ello, la hidratación es muy importante en esta tendencia. Estas cremas especializadas permitirán que la piel se torne flexible, dándole sedosidad al cutis. Para el día utiliza cremas ligeras con ácido hialurónico, ácido ferúlico y vitaminas C y E.

Para la noche, inclínate por aquellas con nutrientes y alfa hidroxiácidos para renovar la capa córnea de la piel.

