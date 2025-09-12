Si no tienes estos cuidados luego de usar keratina, tu cabello lo lamentará: evita errores comunes

Suscríbete a nuestros canales

La keratina es una proteína natural que se encuentra en el cabello, las uñas y la piel. Es el componente principal de la fibra capilar y actúa como una barrera protectora, brindando fuerza, elasticidad y resistencia al cabello. Con el paso del tiempo, factores como la exposición al sol, el uso excesivo de planchas o secadores, los tintes químicos y la contaminación pueden dañar o reducir la cantidad de keratina en el pelo, haciendo que se vea opaco, débil y quebradizo.

Su aplicación en tratamientos capilares ayuda a rellenar las zonas dañadas del cabello, sellar las cutículas, eliminar el frizz, reparando, alisando y nutriendo la fibra de la hebra, logrando un aspecto más suave, brillante y manejable.

Aunque se asocia mucho con tratamientos de alisado, también es ideal para fortalecer y revitalizar todo tipo de cabello, aportando salud y vitalidad desde la raíz hasta las puntas.

Foto: Freepik

Cuidados de la melena tratada con keratina

De nada vale que te realices un tratamiento capilar con keratina, si no cuidas tu melena post tratamiento. El no respetar los cuidados básicos hará que pierdas el alisado rápidamente lastimando tu pelo notablemente.

Después de hacerte un alisado o tratamiento de keratina en el cabello, es fundamental cuidarlo bien para que dure más y se mantenga sano. Aquí te decimos las recomendaciones del blog Belity, explicado paso a paso.

Primero, no laves tu cabello de inmediato. Espera entre 48 y 72 horas antes de mojarlo. Esto ayuda a que el producto se fije bien y funcione mejor. Si se moja accidentalmente, por sudor o lluvia, sécalo de inmediato con aire frío y plancha a baja temperatura.

Usa siempre un champú sin sulfatos, sin sal. Estos ingredientes pueden quitar el tratamiento antes de tiempo. En su lugar, busca productos con aceites naturales como argán, coco o macadamia, proteínas de seda o keratina hidrolizada.

Reduce al máximo el uso de calor (secador, plancha, rizador). Si necesitas usarlo, emplea aire frío o tibio, herramientas con temperatura ajustable y siempre aplica un protector térmico.

Otro de los consejos del blog, asegura que hay que hidratar el cabello regularmente con mascarillas nutritivas, al menos una vez por semana. Ingredientes como el aceite de coco, aloe vera, manteca de karité o colágeno ayudan a que se vea brillante y suave. Pero ojo: evita mascarillas con exceso de proteínas, porque pueden dejar el cabello rígido y quebradizo.

Los primeros días, no amontones con ganchos, moños o colas apretadas tu cabello. Esto puede dejar marcas o dañar el efecto del tratamiento. Si lo sujetas, usa scrunchies de seda o clips suaves. Dormir sobre una funda de satén también ayuda a evitar frizz y quiebres.

Por último, recuerda que estos tratamientos no duran para siempre. La keratina suele durar entre 2 y 4 meses, mientras que los alisados japoneses o brasileños pueden mantenerse de 3 a 6 meses. Cuando notes que ha crecido la raíz o el efecto se pierde, consulta con una especialista para ver si necesitas retoque o sólo mantenimiento.

