Ex seleccionadora del fútbol femenino Milagro Infante: Para lograr el éxito deben ser disciplinadas

El fútbol es una disciplina deportiva que durante años se ha visto como una práctica exclusiva para el género masculino; sin embargo, como ha venido ocurriendo en muchos ámbitos, cada vez son más las mujeres que incursionan en este deporte a nivel mundial, y para honrarlas, cada 23 de mayo desde 2015, por iniciativa de la Conferencia de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (CONCACAF) se celebra el Día Internacional del Fútbol Femenino.

La idea es fomentar no solo la práctica del fútbol en niñas y mujeres, sino, además, promover la igualdad de género en el deporte.

Desde Zona 3D nos unimos a esta iniciativa de celebrarlas y contactamos a Milagro Infante, quien hasta el año 2023 se desempeñó como seleccionadora de la Vinotinto femenina, y actualmente es instructora en el fútbol, específicamente en FUTSAL con todas las categorías, tanto femenino como masculino.

“Actualmente trabajo con el Club Deportivo Gulima F.C., que queda en San Antonio de Los Altos, un club muy reconocido, ya que por ahí estuvo Salomón Rondón en sus inicios, y otros jugadores como Roberto Rosales. Coordino todas las categorías futsal en ese club, y también trabajo asesorando a todos sus entrenadores”.

Z3D: ¿Qué diferencia existe entre el fútbol masculino y el femenino?

MI: Hay una diferencia en cuanto a lo que es el sexo, como tal, pero en cuanto a lo que es el compromiso, la alta competencia, no hay. Tanto mujeres como hombres, son sumamente entregados.

La diferencia que existe es en cuanto a cómo trabajar con el femenino cuando se convierten en adolescentes, donde ellas pasan por la pubertad, allí hay una diferencia en fuerza, ya que el niño se desarrolla muchísimo más, son más corpulentos, allí radica la diferencia a nivel físico. Pero en cuanto a lo técnico, táctico en el deporte, ambos dan ese 100%.

La diferencia es obviamente a nivel físico, a nivel de entrenamiento, lineamientos o exigencias. Las reglas son las mismas, las exigencias son las mismas tanto a nivel físico, a nivel técnico, a nivel táctico, a nivel psicológico.

La diferencia entre el fútbol masculino y el fútbol femenino, radica en la parte económica. Actualmente muchas selecciones nacionales están buscando la igualdad en cuanto a lo que es un sueldo, ya que la diferencia entre los sueldos es extremadamente abismal entre los masculinos y femeninos.

Sin embargo, se han logrado muchas cosas con diferentes selecciones a nivel internacional, y ya las jugadoras tienen un sueldo más parecido a lo que es el fútbol masculino.

David Urdaneta

Z3D: ¿Por qué el fútbol femenino no cuenta con tanto apoyo como el masculino? ¿A qué se debe tal diferencia?

MI: La diferencia que sigue existiendo entre el fútbol femenino y el masculino es que el femenino no genera tanto dinero, no es atractivo. Pero creo que es porque no se ha vendido el producto como es, porque si se presentan proyectos a grandes empresas, puede ser que se motiven y quieran apostar como lo están haciendo con la Vinotinto masculina.

Aunque hay bastantes patrocinantes a nivel de selección, se quiere buscar a nivel de clubes, pero si no tenemos una liga competitiva, llamativa para empresarios, no hay mucho que hacer. Al fútbol femenino le falta más difusión y que se respete el trabajo que hay detrás.

Z3D: ¿Tiene idea de cuántas niñas o cuántas adolescentes se están preparando para formar parte de estas selecciones?

MI: CONMEBOL tiene en su departamento de desarrollo del fútbol femenino, ciertas competencias que hablan de la formación, que es el desarrollo, que son las competencias de las categorías sub 12, sub 13. Es decir, tenemos niñas de 10 y 11 años que ya se están preparando con unas competencias que puedan ir a esa edad. Montarse en un avión y tener esa experiencia a nivel internacional. ¿Qué te dice eso? Bueno, eso te dice que podemos tener una jugadora de 15 años ya con una madurez, con experiencia en cualquier país de Sudamérica. Ese desarrollo que es masificar lo que es el fútbol femenino en esas categorías, eso a su vez va con las asociaciones miembros para que ellos hagan, formen a nivel nacional en todos los estados esa liga de desarrollo. Esa liga de desarrollo va en cada estado donde van a participar una cantidad de clubes que estén asociados a cada asociación. Ponte que sean 10 o 15 clubes. A 15 clubes les colocamos 20 jugadoras que se están desarrollando en el fútbol femenino en ese estado, con la idea de que el campeón se vea con los otros campeones de los otros estados hasta que podamos sacar una selección que es la que nos va a representar en ese torneo, en esa copa que comúnmente se hace en Paraguay para que ellas tengan la opción de jugar en esa categoría con los demás países de Sudamérica.

La Federación Venezolana de Fútbol tiene que comprometerse a hacer esas ligas de desarrollo que se hacen por estados, para que todos los municipios jueguen. Si yo tengo un club en Venezuela que va a participar en la Liga femenina y el equipo queda campeón va a la Copa Libertadores, solo por participar ya le están pagando. Y si pasa de una fase a la otra, ya le están pagando, y eso ya es una motivación para que los clubes adultos puedan tener participación en estas ligas femeninas, donde las jugadoras tienen incluso, buen sueldo. Muchas de ellas viven del fútbol, cosa que no podemos decir aquí, porque ellas juegan, pero dejan de entrenar porque tienen que ir a trabajar, por ejemplo. Es la experiencia que estoy viviendo.

Z3D: ¿Cuál ha sido la mayor satisfacción de Milagro Infante en relación al fútbol?

MI: Asumir el reto desde el 2004 cuando agarré la selección por primera vez y decir, "Bueno, voy a recorrer toda Venezuela a buscar los mejores talentos en todos esos barrios y lograr al siguiente año quedar tercera de Sudamérica, el siguiente año quedar subcampeona de los Juegos Bolivarianos, ese mismo año quedar tercera en Brasil. Con todas esas competencias, tuvimos tres mundiales invitacionales en España, Portugal y Brasil. Eso fue lo máximo porque allí fue nuestro termómetro en cuanto a lo que es cómo está nuestro futsal, por ejemplo, en Venezuela.

Y compartir y jugar con equipos como Portugal, Irán, el mismo Brasil, España que nos tocó jugar contra ellos, Japón, entonces dices, "Wow, qué maravilla." Porque dejaste primero amigos en todos esos países y segundo, tuviste la oportunidad de ser un termómetro en cuanto a cómo está nuestro futsal y cómo está a nivel mundial.

En ese último torneo que jugamos en Portugal, le dije a los organizadores de la Federación Venezolana de Fútbol, o hacemos mejor las cosas o simplemente no participamos más. Porque yo me llamo Milagro, pero no los hago. Y se me quedaron mirando y me dijeron, tienes razón Milagro.

David Urdaneta

Z3D: ¿Le gustaría formar parte de un equipo internacional?

MI: He tenido ofertas. Una de ellas en Arabia Saudita, la rechacé porque era muy lejos, aunque ellos tienen un proyecto buenísimo con el fútbol femenino desde la sub 17 hasta la adulta. También una amiga chilena me ofreció ser técnica de la sub 17, tenía contrato en ese momento con una selección y le dije, "Wow, demasiado lejos." Además, la selección de Bolivia me llamó para ser la seleccionadora de la adulta, pero Bolivia tiene un tope, por ejemplo, le pides 15 partidos amistosos internacionales y le dices requieres tantos días de módulos de trabajo, y ellos nada más te pueden dar dos módulos y un partido amistoso. O sea, es como que más de lo mismo. No se ha concretado nada.

Z3D: ¿Si acepta alguna de estas ofertas, hay algún otro talento con su misma proyección a nivel nacional para que tome esa rienda?

MI: Sí claro, pero si llega a salir algo fuera, podemos trabajar juntos, vamos a ver. Pero en la actualidad estoy con el Deportivo Gulima F.C. y estoy super bien con ellos. Es una gran oportunidad estando en Venezuela.

Z3D: ¿Qué mensaje le darías a las niñas y adolescentes que ven en el fútbol una oportunidad de desarrollarse y hacer carrera?

MI: El primer mensaje es que hagan su deporte, pero que nunca dejen los estudios. Si pueden vivir del fútbol, genial, chévere, pero mientras eso no se dé, que hagan su deporte, pero que no dejen de estudiar para que el día de mañana no solamente sean futbolistas, sino que también sean una gran profesional en su área. Que sean una persona integral en todos los aspectos, que el día de mañana puedan ser mujeres de bien. Ese es el consejo que yo siempre le doy a mis atletas. Tienen que pensar en esa en esa profesión, en esos valores de casa, que siempre van a ser importantes porque es lo que le va a llevar a ser grandes personas. Grandes jugadoras, pero también grandes personas.

Z3D: ¿Qué necesitan estas jugadoras para triunfar?

MI: Que sean guerreras, que asuman retos. Con todo este aprendizaje que hemos llevado nosotros los venezolanos, podemos ser exitosos. Estas jugadoras cuentan con las herramientas para ser grandes jugadoras. Basta con creer en sí misma y eso les va a permitir llegar lejos.

Z3D: Si tuviera la oportunidad de regalarle algo en el Día Internacional del Fútbol Femenino, ¿qué les regalaría a estas jugadoras?

MI: Les regalaría muchas herramientas para que sigan creciendo en esta modalidad. Además, les daría como sugerencia que para lograr el éxito deben ser disciplinadas. Si la jugadora es disciplinada puede lograr muchas cosas. Entonces, le llevaría este mensaje, con dedicación, mucho compromiso, mucha constancia y mucha disciplina se pueden lograr los objetivos.

Fotos David Urdaneta

