Original y fácil de preparar: sigue este sencillo paso a paso de un pasticho de brócoli y acelgas

Suscríbete a nuestros canales

Combinar brócoli y acelgas es posible, y el pasticho es ese plato original y súper fácil de preparar, que todos en casa amarán.

Esta es una opción perfecta para el almuerzo e incluso para una cena saludable. Además, se puede servir solo o acompañado de una ensalada verde. ¿Te interesa? Te compartimos la receta publicada en la web Hola.

¿Qué necesitas para el pasticho de brócoli y acelgas?

Ingredientes

- Láminas de pasta para pasticho (12 unidades)

- Brócoli (300 g)

- Cebolla (1)

- Acelgas (300 g)

- Aceite de oliva virgen (cantidad necesaria)

- Harina de trigo (cantidad necesaria)

- Bebida vegetal de avena (cantidad necesaria)

Preparación

1. Cocinar la pasta durante el tiempo recomendado por el fabricante que aparece en el envase.

2. En una sartén, rehogar la cebolla cortada en juliana.

3. Cocinar el brócoli y las acelgas en agua salada, por separado.

4. Escurrir bien las verduras y mezclar con la cebolla.

5. Preparar la bechamel poniendo aceite a calentar, rehogar la harina e ir incorporando la bebida de avena e integrando con una varilla para que no se formen grumos.

6. En un recipiente apto para horno, alternar placas de pasta con la mezcla de verduras.

7. Cubrir con la bechamel y gratinar en el horno precalentado a 180ºC hasta que se tueste la superficie.

Tips

- Luego de agregar la bechamel se le puede espolvorear queso rallado para completar el gratinado del pasticho.

- Es ideal que unos minutos antes de terminar la cocción se pueda utilizar el grill.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube