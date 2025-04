Sácale provecho a la cabeza, espinazo y cola del pescado: prepara un delicioso caldo

Suscríbete a nuestros canales

El caldo de pescado, fumet o fondo como se le denomina a este plato sirve como base para muchas elaboraciones, como la clásica sopa de pescado.

Según refiere Directo al Paladar estos fondos sirven para reforzar y enriquecer otras preparaciones, por lo que no es de extrañarse que en muchos hogares se pueden realizar con anticipación y guardar en la nevera.

Por lo tanto, no botes las cabezas, ojos y espinazos de los pescados y prepara este consomé que concentra múltiples vitaminas y minerales que ayudan a restablecer a una persona de manera casi inmediata. Según señala El Cronista este caldo es un levantamuertos, especialmente cuando ha ingerido bebidas alcohólicas, cuando no se está bien hidratado o cuando no se ha dormido bien.

Independientemente de cuáles sean las razones por las que deseas consumir este caldo, te compartimos una receta básica para que la realices.

¿Qué necesitas para hacer el caldo de pescado?

Ingredientes

- Pescado: cabeza, espinazo y cola (500 g)

- Filete de bagre o pescado similar (500 g)

- Jugo de limón (1/2)

- Papas grandes peladas y cortadas en trozos (2)

- Zanahorias picadas (2)

- Ají, sin semillas (1)

- Cebolla picada (1/2)

- Sal y pimienta (al gusto)

Preparación

1. Cocinar los retazos de pescado en 1 1/2 litros de agua con el jugo de limón y sal.

2. Cuando estén cocidos, quitar las espinas y cartílagos y dejar la carne.

3. Añadir las papas y las zanahorias, seguir cocinando hasta que estén suaves.

4. Agregar el filete de pescado, la cebolla, y algo de pimienta. Dejar hervir hasta que el pescado esté cocido, aproximadamente 7 minutos.

5. Servir caliente.

Freepik

