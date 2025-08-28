Snack rico en proteína: ideal para combinar con el entrenamiento y ganar masa muscular

Suscríbete a nuestros canales

La proteína está formada por cientos o miles de unidades pequeñas llamadas aminoácidos, que se unen entre sí en largas cadenas, explica MedlinePlus.

Ésta es esencial en la alimentación porque es vital para la reparación y creación de células y tejidos, el crecimiento y desarrollo, la producción de hormonas y enzimas, y la función inmunológica, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Cuál es la función de la proteína en el entrenamiento?

Son los componentes principales de los músculos, huesos, piel, tejidos y órganos, por lo que es fundamental su consumo en distintas etapas de la vida, e incluso, cuando se realiza alguna actividad física.

¿La razón? Incluir la proteína en la alimentación cuando se está entrenando ayuda a reparar y fortalecer los músculos después del ejercicio. Esto se logra a través de sus aminoácidos, los cuales son esenciales para reconstruir y desarrollar los tejidos, mejorar la recuperación y promover el crecimiento de la masa muscular.

Si estás entrenando y deseas ganar masa muscular no dudes en incluir este macronutriente, ya que su consumo adecuado resulta esencial, sobre todo cuando de ejercicios de fuerza se trata.

Ten presente

Una opción sencilla de incluir la proteína a tu rutina de entrenamiento es a través de un snack que incluye el chocolate entre sus ingredientes.

“El chocolate con proteína en polvo es una preparación sencilla que permite disfrutar de una bebida sabrosa y al mismo tiempo aprovechar nutrientes clave para el organismo” comparte la web de Infobae.

Para preparar este rico snack necesitas:

- Leche: puede ser entera, descremada o bebida vegetal (1 taza)

- Proteína en polvo sabor chocolate o neutro (1 medida)

- Cacao en polvo sin azúcar (1 cucharada)

- Miel o edulcorante, opcional (1 cucharadita)

- Cambur, opcional, para dar textura y dulzor (1/2)

- Hielo (al gusto)

Preparación

1. Colocar la leche en la licuadora.

2. Agregar la proteína en polvo, el cacao, la miel o edulcorante y el cambur.

3. Incorporar hielo si se desea una textura más refrescante.

4. Licuar hasta obtener una mezcla homogénea.

5. Servir de inmediato.

Freepik

