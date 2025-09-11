Cómo evitar la ropa dañada por insectos: Mantén a raya al pececillo de plata

Suscríbete a nuestros canales

Si te ha pasado que una prenda sin usar aparece con agujeros, es seguro que esa ropa dañada haya sido parte del menú de insectos.

Nuestros armarios, gaveteros, baños o lugares de almacenamiento que pasan temporadas sin una limpieza profunda y uso continúo tienden a ser hábitat de “indeseables”. Insectos como el “pececillo de plata” (Lepisma saccharina) que viven en ambientes cálidos, húmedos y oscuros.

A fin de evitar los estragos por “bichos” y suciedad. ¡Sigue nuestras recomendaciones!

¿Por qué los armarios atraen a estos insectos?

La razón principal es que recrean las condiciones ideales de su hábitat natural: humedad, oscuridad y alimento.

La humedad y la oscuridad son esenciales para su ciclo de vida. La falta de luz los protege de depredadores y evita que se deshidraten.

Por su parte, el almidón es su principal fuente de energía. Lo encuentran en la goma de los libros, pegamentos, ciertos tejidos de ropa (como el algodón y el lino) y el papel.

¿Representan un riesgo para la salud?

Los pececillos de plata son completamente inofensivos para la salud humana. No pican, no muerden y no transmiten enfermedades. Su principal impacto es material. Las manchas amarillentas o los pequeños agujeros en la ropa y el deterioro de libros son señales claras de su actividad.

Aunque el pececillo de plata no es un riesgo directo, su presencia indica un exceso de humedad; que puede favorecer la aparición de moho y ácaros, causantes de alergias y problemas respiratorios.

¿Cómo prevenir su aparición?

La clave es eliminar las condiciones que los atraen:

Controla la humedad: Usa deshumidificadores en sótanos y armarios y asegura una buena ventilación.

Limpia y aspira regularmente: Presta especial atención a las esquinas y grietas para eliminar restos de comida y huevos.

Guarda bien ropa y documentos: Utiliza cajas de plástico con cierre hermético para guardar ropa fuera de temporada, libros y documentos.

Sella grietas: Repara cualquier grieta en paredes o zócalos para evitar que encuentren un lugar donde anidar.

Al mantener tus espacios secos, limpios y bien sellados, reduces significativamente las posibilidades de que estos pequeños insectos se instalen en tu hogar.

