¿Olor a ajo en tus manos? La solución es simple y efectiva

El ajo es un ingrediente fundamental en la gastronomía. Aporta un sabor y aroma inconfundibles a nuestros platos favoritos. Sin embargo, el intenso olor a ajo puede adherirse a nuestras manos durante horas, convirtiéndose en una molestia.

Cuando cortas o machacas el bulbo, una enzima llamada alinasa se activa y descompone otros compuestos, produciendo la alicina. Esta se descompone rápidamente en otros compuestos sulfurados, como el disulfuro de alilo, que son los responsables del olor característico y persistente.

Pero ¿Por qué queda tan impregnado en la piel? Estos compuestos se adhieren a los aceites naturales que produce el cuerpo, haciendo que el olor a ajo sea tan difícil de eliminar.

Afortunadamente, hay varias soluciones prácticas para deshacerte de este persistente aroma y la ciencia explica el por qué de su eficacia.

Métodos caseros para combatir el olor a ajo:

Frotar con acero inoxidable: Frota tus manos sobre un objeto de acero inoxidable, como una cuchara o el fregadero mientras las enjuagas con agua. ¡No es magia! Funciona porque el azufre de los compuestos del ajo se une al cromo del acero inoxidable, neutralizando así el olor.

Jugo de limón o vinagre: La acidez ayuda a descomponer las moléculas que causan el olor, neutralizandolo. Puedes frotar tus manos con una rodaja de limón o una cucharada de vinagre y luego enjuagarlas con agua y jabón.

Café molido: El café es conocido por su capacidad para absorber olores. Frota una pequeña cantidad de café molido sobre tus manos húmedas y luego enjuágalas. El aroma del café no solo enmascara el olor a ajo, sino que también ayuda a neutralizarlo.

Pasta de sal y bicarbonato de sodio: Ambos ingredientes son abrasivos suaves y desodorantes naturales. Crea una pasta con sal o bicarbonato y un poco de agua, frota tus manos con ella y luego enjuaga. Esta mezcla ayuda a exfoliar las células muertas de la piel donde las moléculas de olor a ajo pueden estar atrapadas.

Con estos simples y efectivos trucos, podrás disfrutar de los beneficios del ajo en tus comidas sin tener que preocuparte por el mal olor en tus manos.

