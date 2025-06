Horóscopo del 1 de junio: Llegó el momento del desarrollo

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Tienes que agradecerle mucho a Dios por los favores recibidos. El último mes fue muy bueno. Ahora el Universo te bendice con un trígono positivo con la Luna. Se va a cerrar un ciclo de la mejor manera posible y siempre se abrirán nuevas puertas para que logres tus metas. Hay que mantener el rumbo y enfocarte para lograr resultados excelentes.

TAURO: Tienes en estos momentos activa una cuadratura con Plutón y deberías cuidar más tu vida a nivel de la salud. Hay que estar pendiente de todo lo que sucede con respecto a tu ser interno. Es importante hacer un chequeo médico lo más pronto posible para descartar cualquier afección. Debes atender este llamado y comprender que con la salud no se juega. Siempre hay que mejorar en algo nuestro cuerpo físico.

GÉMINIS: La Luna te sonríe y te brinda la oportunidad de establecerte a nivel emocional. Estás bajo las influencias positivas de un sextil. Tu estado anímico se eleva y te mantiene en excelente estado. Tampoco queremos que te quedes allí en una zona de confort, pero debes disfrutar y avanzar. No es bueno quedar mucho tiempo en la gloria. En la vida se viene a evolucionar y seguir caminando en el sendero de la luz.

CÁNCER: No es el mejor momento para elevar el consumo del alcohol. Hay una cuadratura negativa con Neptuno y tienes que tener mucho cuidado. Debes evitar cualquier exceso sobre todo en las fiestas. No te pases de tragos, evita hacer unos shows desagradables a nivel social. Vigila tu comportamiento. Tu imagen se puede ver empañada por el nefasto accionar fuera de contexto y de mal gusto.

LEO: Estás atravesando un excelente momento a nivel emocional y te sientes con mucha seguridad en tus procesos. La mágica Luna te está ayudando a establecer un equilibrio en tu vida. Debes aprovechar y lograr mejorar tus vibraciones. Siempre es mejor afrontar y asegurar lo que sientes, para luego expresarlo y demostrarlo. Llegó el momento del desarrollo y madurez para que puedas ser verdaderamente feliz en la vida.



VIRGO: Tienes un trígono positivo con Venus, significa que el amor y la comunicación se conectan para abrirte las puertas en el sentido de la unión de energías más poderosas del Universo. Puedes conversar con tu pareja y llegar a grandes acuerdos. Dios te bendice y te motiva para que sigas adelante y veas el camino a seguir. Son días históricos y debes aprovecharlos al máximo. No tengas miedo. ¡Avanza!

LIBRA: La mágica y maravillosa Luna te está apoyando con un fuerte sextil positivo. Todo empieza a ser más equilibrado para tu vida. Ahora se torna más emocional y menos racional para abrir paso a un nuevo ser, más humanista y consciente de las diferentes situaciones que existen a tu alrededor. Es la hora de ejercer tu papel de líder e imponerte frente a los demás, para lograr un mejor nivel para tu familia.

ESCORPIO: Tienes una cuadratura negativa con Marte y estás en un instante muy peligroso. Debes cuidar mejor lo que haces. Es muy importante chequear bien tus acciones. Es muy posible que estés cometiendo grandes errores y es mejor hacer un alto para que evites males mayores en el futuro. Es mejor frenar ahora y rectificar. Debes ser honesto y verificar con equilibrio lo que está sucediendo. Si debes pedir perdón, hazlo.

SAGITARIO: En estos momentos existe un trígono con la Luna, esa energía es especial para estar compartiendo con la pareja de la mejor manera posible. Busca el modo de crear una atmósfera llena de amor, pasión y seducción. Ahora puedes disfrutar al máximo nivel. Estás en procesos donde Dios te bendice para que vivas experiencias excelentes que jamás se van a repetir y que seguramente, mantendrás en tu mete por años.

CAPRICORNIO: Cuadratura con Venus, las circunstancias están complicando aún más. Tu situación a nivel amoroso y de pareja, está a punto de una ruptura definitiva. El amor ya dejó de fluir entre ustedes y lo más sano es separarse para lograr un poco de equilibrio y evitar males mayores que te puedan llevar a tener consecuencias más difíciles en el futuro.

ACUARIO: Estás bajo las influencias negativas de una oposición con la Luna. Debes cuidar tus emociones y el sistema digestivo que está muy frágil. Es importante continuar adelante con fuerza para vencer estos impulsos externos. La vida sigue, y lo más recomendable es avanzar como sea, porque ya falta poco para terminar este proceso y quedarás liberado para siempre.



PISCIS: Es el momento de guardar silencio y no meterse en problemas hablando de más o entrando en chismes que no dejan ningún beneficio. Debes estar alerta y no difamar a nadie para evitar males mayores innecesarios. Estás bajo las energías negativas de una cuadratura con Mercurio. Las comunicaciones están muy complicadas y es mejor no emitir opciones que después te lleven a conflictos. Es mejor escuchar que expresar tu sentir.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin