Horóscopo del 10 de septiembre. Debes prestar atención a tu salud

ARIES: Te sientes un poco olvidado por Dios. Esas sensaciones son producto de los efectos negativos que causa la cuadratura con Júpiter. Dios jamás, te ha dejado y sigue a tu lado. También, tienes que conectarte más con Dios de manera más íntima. Porque él, está siempre ayudándote en tu camino. El objetivo del Universo, es hacer que evoluciones y puedas vencer todas las dificultades. Cada día, serás más fuerte y mejor.

TAURO: Estás bajo la influencia de un sextil armonioso entre el Sol y la Luna. Las dos luminarias más poderosas del cielo te bendicen con su energía. En este momento, cuentas con el respaldo y la fuerza necesaria para seguir creciendo con excelencia. Todo ha comenzado a transformarse para bien. Es el instante de agradecer al Universo por esta apertura tan significativa en tu vida. Los avances serán más fluidos, firmes y llenos de propósito.

GEMINIS: Tu alma clama por quietud y calma, para poder reorganizar aquellos elementos perturbadores que te están alejando de tu camino de luz. Es tiempo de regalarte un espacio de profundo silencio interior. Estás bajo la influencia de una cuadratura negativa con Mercurio y estas energías pueden generar confusión o desvíos. Por eso, es fundamental que te conectes con tu centro y busques avanzar con vibraciones elevadas.

CANCER: Hay que seguir luchando para encontrar el equilibrio en tu vida y poder avanzar. Tienes un sextil positivo con el Sol y te da energías para mejorar tu salud y reconstruir cada una de tus células. Es el momento ideal para cambiar de rumbo y volver a tu nivel. Lo más difícil, ya sucedió, ahora, queda volver a desarrollar tu vida desde cero. No te lamentes, por lo dejado atrás y bendice lo que está por llegar.

LEO: Es un día excelente, para disfrutar con la pareja y pasarla bien. Te recomiendo, que te relajes y puedas compartir una cena romántica con un buen vino y entregarse a la pasión. La Luna, te bendice con un trígono positivo. Esta noche puede quedarse en tu recuerdo para siempre. Dios te bendice para que vivas momentos inolvidables. Hay que disfrutar de la vida y estar agradecido. El amor y la pasión se hacen presente.

VIRGO: Hoy estás bajo la influencia de un sextil positivo con Júpiter y sin duda, Dios te acompaña. Su presencia amorosa te sostiene, guiándote en tu crecimiento y desarrollo personal. Él te escucha con especial atención y es una oportunidad sagrada para fortalecer tu conexión con lo divino. Si lo sientes en tu corazón, acércate a un templo o iglesia, arrodíllate con humildad y abre tu alma en oración.

LIBRA: Tiene una oposición negativa con Neptuno. Seguramente en estos momentos sientes que Dios está alejado de ti. Dios jamás se aleja de sus hijos. Necesitas más bien todo lo contrario, unirte más a Dios cada día y crecer en su energía. Es el momento de rectificar tu fe, al señor todo poderos, dueño de este gran Universo. Todo en esta tierra tiene un ¿Por qué? y un ¿Para qué? Debes de preguntarte. ¿Qué debo aprender de esta situación?

ESCORPIO: Hoy la suerte, la prosperidad y la abundancia toca a tu puerta. Existe un trígono positivo con Júpiter, que hace que todo fluya de manera más correcta. Se están abriendo puertas para lograr grandes oportunidades que deben ser aprovechadas. El dinero, puede venir de diferentes vías. Lo importante, es abrirse a recibir estas energías positivas del Universo. También, hay que estar agradecido con Dios, por sus buenas energías.

SAGITARIO: Es el momento de tener un espacio lleno de silencio interno. Tu alma, pide quietud y calma para poder reorganizar algunos elementos perturbadores que te están desviando de tu camino lleno de luz. Tienes una cuadratura negativa con Mercurio y estas influencias no te hacen bien. Debes buscar la manera de salir adelante con buenas energías. Dios te ama y te envía señales para que reacciones y puedas hacer los ajustes.

CAPRICORNIO: El planeta Mercurio, te está ayudando para que sigas avanzando con un poderoso trígono positivo. Este es el momento adecuado para avanzar y poner en marcha el plan de acción que ya tenías en mente. Ahora, el viento sopla a tu favor y tienes luz verde en su máximo nivel. La vida, te está abriendo los caminos, pero debes estar listo para aprovechar las oportunidades que tienes ahora. Atento y busca resolverlos.

ACUARIO: Es el momento de establecer las bases, para todo lo que viene en los próximos siete años. Tienes en este instante activo un sextil positivo con Saturno. Esta energía, es sumamente excelente, para mirar el futuro cercano y comprender lo que quieres hacer. Visualízate en el tiempo y analiza, si eso, es lo que en verdad deseas realizar, para luego iniciar un proceso de establecer las estrategias, para alcanzar esas metas.

PISCIS: Tienes activa una oposición negativa con el Sol y debes estar atento para no bajar la guardia a nivel de salud. Esta posición planetaria, te resta mucha energía positiva y te puede llevar a un estado depresivo. Hay que subir de nivel y dejar atrás todos esos procesos que en el pasado te hicieron daño. El perdón, es necesario y hay que seguir adelante con el poder de Dios, en tu camino. Cuida mucho tu salud y bienestar.

Por Arturo Acosta

Coordenadas Instagram @arturoacostamerlin / WhatsApp +50761224076