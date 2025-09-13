Horóscopo del 13 de septiembre. Venus activa la energía del amor

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La fuerza de la Luna a través de un sextil positivo, te permite tener una energía de calma y sosiego, fundamental para tu vida. En días pasados, has tenido muchas tribulaciones y hoy gracias a la bendición de Dios, entras en un proceso de calma, paz y equilibrio. La situación, va a mejorar y todo va a ser para el bien personal y de tus familiares. Es el momento de agradecer a Dios, por los favores recibidos durante este proceso.

TAURO: Estas viviendo momentos excelentes, llenos de optimismo y es ahora, cuando te sientes realizado con buenas energías para continuar y seguir adelante, con gran fuerza y a buen ritmo para salir adelante y lograr tus metas. Hoy tienes activo un sextil maravilloso con Júpiter y de ahora en adelante, tienes toda la fuerza del Universo, para vencer los obstáculos que se te puedan presentar en la vida. Nada ni nadie, te puede detener.

GEMINIS: Aprovecha el día de hoy, que la Luna está conectada con tu ser interno. Hoy sentirás un poderoso equilibrio emocional. La paz, llega a tu ser con mucha fuerza. Dios permite que sigas adelante con fuerza y estabilidad en tu camino. Una vez más, se abren los canales espirituales llenos de sanación. Deberías hoy, ver la Luna de frente y conversar con ella, para que te regale mucha armonía.

CANCER: La cuadratura con Marte te coloca en un momento delicado, donde tus acciones pueden desencadenar consecuencias importantes. Es vital que observes con atención lo que estás haciendo y te tomes un instante para reflexionar. Podrías estar cometiendo errores significativos y hacer una pausa ahora puede evitarte mayores complicaciones en el futuro. Es tiempo de frenar, revisar con honestidad y actuar desde el equilibrio.

LEO: El amor, se hace presente en tu vida. En estos momentos sería muy interesante que realizaras alguna actividad para disfrutar con tu pareja. Venus, es el planeta del amor y está pasando por tu signo astrológico, activando esa poderosa energía. También estas conectado con el Sol y esto ayuda mucho a nivelar tus fuerzas y salud física. El Sol, te hace brillar y Venus, te está llenando tu aura de felicidad plena y amor infinito.

VIRGO: Hoy no es un buen día para ti. Seguramente no te sientes bien y deberías de hacer mejor una pausa y tomar las cosas con calma. Hay que dejarse llevar por las energías y si puedes tomar un descanso sería mejor. No te olvides, que existen momentos para parar y otros para avanzar. En estos instantes se debe de frenar. Tienes una cuadratura negativa con la Luna y seria extraordinario quedar en casa.

LIBRA: Excelente energías que están fluyendo por tu cuerpo y la Luna te bendice. Hoy tienes un trígono positivo espectacular para activar tu sexualidad y disfrutar de los placeres de la vida. Esta maravillosa energía solo se activa cada 28 días. Debes aprovechar este momento y planificar rápido alguna actividad con tu pareja. Siempre, es interesante vivir nuevas experiencias con esta configuración Lunar. Actívate y disfruta al máximo.



ESCORPIO: Lilith hacen una conjunción dentro de tu signo astrológico, brindándote la oportunidad de mirar tu sombra y ver tus emociones más negativas para que puedas mejorar tu vida. Modificando esos procesos oscuros de tu alma, podrías evolucionar. Debes optimar tu estilo de vida, más sano y puedas avanzar en la vida de manera más positiva. Es importante, dar gracias a Dios, por la oportunidad que te brinda de ver tus lados obscuros.



SAGITARIO: Existen muchas complicaciones y la Luna está en oposición negativa desestabilizando todas tus emociones. La situación, se está complicando de manera grave. Debes guardar la calma y no generar más conflicto. Mucho cuidado en cometer una locura, producto de tu ira y descontrol. No es necesario, que pierdas el control y todo se destruya por causas que puedes resolver con tu autocontrol y equilibrio.

CAPRICORNIO: Tienes una cuadratura negativa con Marte y estas en un instante muy peligroso. Debes cuidar mejor lo que haces. Es muy importante, chequear bien tus acciones. Es muy posible que estés cometiendo grandes errores y es mejor hacer un alto, para que evites males mayores en el futuro. Es mejor frenar ahora y rectificar. Debes ser honesto y verificar con equilibrio lo que está sucediendo. Si, debes pedir perdón, hágalo.

ACUARIO: Sigue la fiesta a nivel sexual, gracias a la poderosa Luna que está disfrutando de un trígono con tu signo astrológico, para brindarte grandes momentos llenos de amor y pasión. Las energías están a tu favor y están fluyendo con fuerza por todo tu cuerpo. Es el momento ideal para tener un súper encuentro con tu pareja y disfrutar de estas energías. Hay que estar atento y alerta para organizar rápido una velada especial. Espero que la pases muy bien.



PISCIS: Tienes una cuadratura negativa con la Luna y no te sientes bien. Tu estado de ánimo está muy bajo y debes hacer una mirada atrás y ver todo lo que has superado en esta vida. Es el momento de entender que eres un guerrero y has ganado muchas batallas. No te olvides de tu gran fuerza espiritual. Eres un vencedor y debes superar este mal día. Sigue adelante y jamás pares de caminar en el sendero de la luz.



Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin