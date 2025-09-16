Horóscopo del 16 de septiembre: Activa tus planes, es el momento

ARIES: La Luna, está influyendo a través de una cuadratura negativa. Hay días que las energías están estancadas y no fluyen. No debes entrar en desesperación y busca mejor la calma, para que todo sea menos traumático. Te sientes muy triste y es normal pasar algunos momentos sin suficiente fuerza de voluntad. Lo que no debes permitir, es quedarte allí en ese estado. Por suerte, esta energía negativa es muy pasajera.
TAURO: Es el momento perfecto para avanzar con el apoyo del planeta Mercurio a través de un trígono positivo espectacular. Estas viviendo de manera acelerada, gracias a Dios, que se está moviendo todo lo que estaba estancado. Hay que seguir viviendo a buen ritmo y lo mejor que te puede pasar, es imprimirle más velocidad a todo lo que haces. Es ahora o nunca, así que, activa todos tus planes para que tengas resultados asombrosos.
GÉMINIS: Tienes activo un trígono positivo con Marte. Ahora, tienes la energía necesaria para continuar adelante y seguir con enfoque para lograr las metas que te has propuesto alcanzar. Sabemos que puedes lograrlo de manera más rápida y positiva. Es importante, que pongas de tu parte para evitar distraerte en el camino con algunas actividades diferentes a las que te competen, para alcanzar tu meta. Presta atención y conquista la gloria.
CÁNCER: Hay que doblar rodillas y darle las gracias a Dios, por permitirte la vida. Has vivido momentos muy difíciles y ahora, es importante el agradecimiento. Conversa con la divinidad, gracias a un sextil positivo con el planeta Mercurio. Se te brinda, la oportunidad de tener un contacto celestial. Pide ayuda, para soportar estos instantes y así superarlos con amor y aceptación. Todo lo que viene es para mejor y para que estés en el camino del señor.
LEO: La Luna, está pasando por tu signo astrológico y te permite estar en paz y con mucha calma. La vida, por fin te compensa y te ayuda. Estas entrando en un estado superior de armonía. Todo comienza a ser más estable y más cómodo. Debes aprovechar este momento para que restablezcas nuevas energías. Estas muy feliz y tranquilo por ver los resultados obtenidos con grandes sacrificios. El Universo, brinda la gloria a la constancia.
VIRGO: La Luna, te sonríe y te brinda la oportunidad de establecerte a nivel emocional. Estas bajo las influencias positivas de un sextil. Tu estado anímico, se eleva y te mantiene en excelente estado. Tampoco queremos que te quedes allí en una zona de confort, pero debes disfrutar y avanzar. No es bueno, quedar mucho tiempo en la gloria. En la vida, se viene a evolucionar y seguir caminando en el sendero de la luz.
LIBRA: Hoy es un día muy especial y de gran alegría. Estas disfrutando de un sextil positivo con Venus. El amor se hace presente de manera fácil. Esta gran energía te ayuda a crecer internamente y te da confianza en ti mismo. Es muy posible, que se sigan abriendo los caminos, para que puedas transitar con energía y recuperar la salud. Tienes que aprovechar este apoyo del Universo para mejorar.
ESCORPIO: Se abren los caminos en tu vida. Dios te ama y te muestra el sendero con un trígono positivo con el Nodo Norte. Ahora, ves todo desde otro punto de vista con más facilidad y energías positivas para poder lograr los avances necesarios y construir una nueva vida. Es un día muy especial. Se acaba de alumbrar tu camino. Gracias a Dios, que permite tu iluminación. Tu espíritu siempre te guiara a la gloria.
SAGITARIO: La cuadratura con el Sol debilita tu vitalidad física, como si la luz se filtrara entre sombras internas que aún buscan resolución. A nivel emocional, emergen turbulencias que exigen atención, compasión y sanación. Este tránsito no es castigo, sino llamado a detenerte, respirar y reconectar con tu centro sagrado. Habla con Dios desde la verdad desnuda de tu alma. Entrégale tus cargas, dudas, heridas. Él escucha en el silencio, tus lágrimas y suspiros. Pide por tu salud física con humildad y fé.
CAPRICORNIO: El Universo, te ayuda mucho a través de un sextil positivo con el Nodo Norte, que te obliga a tomar decisiones correctas en base a lo que quieres en la vida. Diseñar un nuevo plan de acción en base al futuro, para entonces entrar en acción y poder llegar alcanzar esa visualización futurista. Existe una oportunidad única de volver a iniciar todo en tu vida. Tienes un porvenir muy positivo y excelente que amerita tu atención y ejecución.
ACUARIO: Estas muy triste, el día de hoy estas complicado por una oposición con la Luna, que te entrega energías negativas, que se reflejan en tu estado anímico. Tus emociones están muy alteradas y genera un desequilibrio general que puede abrir la puerta a las enfermedades. Hay que tener mucho cuidado y evitar un estado depresivo sin sentido. El Universo, tiene mucho que ofrecerte y es el momento de valorar, lo bella que es la vida.
PISCIS: En la vida siempre es importante ver nuestros errores. Hoy tienes una oportunidad inmensa de poder analizar mejor lo que está sucediendo y rectificar algunos elementos. Estas bajo las influencias de un trígono positivo con Lilith. El Universo, te brinda esa alternativa positiva de ver en tu interior y saber, qué es lo que debes cambiar para lograr convertirte en un mejor ser humano, más espiritual y positivo.
Por Arturo Acosta
@arturoacostamerlin
