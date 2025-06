Horóscopo del 18 de junio: Es muy importante la flexibilidad

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Se activó una conjunción con Saturno que está transitando en tu signo astrológico. Las emociones se cristalizan y te hacen un daño terrible en el sistema nervioso y en tu salud de manera general. Saturno en estos momentos muy fuerte, busca la manera de desestabilizarte lo más que pueda. La Luna viene a salvarte y a protegerte por los próximos dos días. No debes bajar la guardia.

TAURO: En estos instantes tienes un sextil positivo con la Luna que te brinda un poco más de confianza y energía para seguir adelante en tus cambios y transformaciones que el Universo te pide en estos momentos. Tienes que avanzar, crecer y disfrutar el camino. Trata de hacerlo con las mejores energías posibles y gozando el proceso. Hay que dar gracias a Dios después de los buenos resultados obtenidos.

GÉMINIS: Tienes que cuidarte, existe una cuadratura con la Luna. Deja de estar pensando mal de ti mismo. Estás muy triste y deprimido debes olvidar el pasado y mejorar tus energías positivas. Tienes que relajarte un poco y colaborar para mejorar tu aura. Te agradezco colaborar con los cambios y procesos de transición que estás viviendo en estos momentos. Es muy importante la flexibilidad.

CÁNCER: La Luna en trígono positivo te ayuda a tomar decisiones importantes en tu vida y sacar lo que no funciona o no sirve. Aprovecha para limpiar tu aura, espíritu y cuerpo. El objetivo es caminar más liviano y con mayor optimismo. Ahora es más fácil alcanzar las metas que te has propuesto en la vida. Sigue enfocado como siempre y entra en acción concreta para iniciar una nueva vida llena de oportunidades.

LEO: Hoy es un día muy especial, tienes un trígono positivo con Saturno. El Universo te permite consolidar tus acciones en estos momentos para seguir en la vida de manera más estable. Tienes que proyectarte al futuro con una visión más positiva para concretar tus sueños y alcanzar tus metas. Te felicito por la fuerza que tienes para seguir adelante y poder vencer los obstáculos que se desvanecen ante tu presencia.

VIRGO: Te encuentras con una Luna opuesta a tu signo astrológico, quitándote toda fuerza y esperanza de seguir adelante con éxito. Debes buscar la forma de sacar tu fuerza interior para avanzar en la vida y demostrarle al Universo que si eres una persona importante y que si puedes luchar contra las adversidades. Que por supuesto, puedes vencer y llegar a alcanzar la gloria.



LIBRA: Existe una oposición con Saturno muy poderosa. Digamos en estos instantes estás perdiendo mucha energía a nivel emocional y eso tiene una repercusión negativa a nivel físico. Tu estado de ánimo está muy afectado y tu poca vitalidad te lleva a realizar un alto para buscar un equilibrio necesario y volver a ser una persona estable, segura, con el apoyo de Dios.

ESCORPIO: Se manifiesta un trígono positivo con la Luna, que te va ayudar a seguir adelante para que te puedas enfocar y tener la fuerza necesaria para abrir camino. Olvida el pasado y perdona lo malo que has vivido. Es importante que tengas la mente sana y libre de procesos para que puedas avanzar más rápido y de manera más fácil. Hay que vencer todos los obstáculos y solo se logra con la fuerza del espíritu en unión con el Universo.

SAGITARIO: Tienes que tener cautela y relajarte en estos momentos. Hay una cuadratura negativa con la Luna. Es prudente que los demás actúen primero para que después puedas tomar una decisión más coherente con más calma y así no cometer errores. Dios te está protegiendo en estos instantes para que puedas salir airoso de esta situación. El silencio será una poderosa arma de defensa para vencer a cualquier enemigo.

CAPRICORNIO: Existe un sextil positivo con la Luna activando energías excelentes que te ayudan a mirarte a ti mismo para rectificar algunos procesos emocionales que no estén resueltos. Es maravilloso verte internamente para que observes los errores que puedes estar cometiendo y mejorar en poco tiempo con el enfoque necesario para lograr avanzar y ser una mejor persona. Todo lo que permita la evolución, es bueno.

ACUARIO: En esta ocasión tienes un sextil positivo con Saturno. Tienes la oportunidad de consolidar las acciones que has hecho en el pasado. Esto te permiten avanzar rápidamente en temas estructurales de tu vida. Es importante valorar lo que vives actualmente para también ajustar tu camino y buscar mejores resultados. Siempre es bueno investigar para lograr la excelencia y tener una vida más activa y placentera.

PISCIS: Tienes el apoyo en estos momentos de la Luna, para seguir adelante con fuerza y determinación. Tienes que vencer tus miedos, sobre todo a nivel emocional, para poder seguir adelante con pasos firmes. Hay que volver a tener confianza, esperanza y fe. La vida te permite una gran oportunidad. Sabemos que estarás bien. Eres un ser de luz, lleno de sabiduría que mereces ser feliz y lograr tus metas.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin