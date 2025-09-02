Horóscopo del 2 de septiembre: Es mejor buscar el equilibrio

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: En este momento tienes una oposición negativa con Marte. El planeta de la acción no te está apoyando en estos momentos. Tienes que buscar las fallas para rectificarlas y tener mejores resultados. No sigas perdiendo tiempo con actividades que no generan nada positivo a tu vida. Debes enfocarte mejor y estar más atento. Es importante para tu bienestar que impidas el avance de esta energía tan negativa en tu vida.

TAURO: Tienes que agradecerle mucho a Dios por los favores recibidos, el último mes fue muy bueno. Ahora el Universo te bendice con un trígono positivo con la Luna. Se va a cerrar un ciclo de la mejor manera posible y siempre se abrirán nuevas puertas para que logres tus metas. Hay que mantener el rumbo y enfocarte para lograr resultados excelentes.

GÉMINIS: Urano está transitando por tu signo astrológico y su presencia moviliza intensamente tus energías. Este movimiento no es casual. El Universo está impulsando los cambios y transformaciones que necesitas para evolucionar y alinearte con tu verdadero propósito. Es un momento clave para permitir que el crecimiento suceda, incluso si llega de formas inesperadas. Urano trae consigo el poder de la renovación.

CÁNCER: Estás atravesando un periodo desafiante a nivel emocional, marcado por una fuerte angustia interior. La Luna transita por tu signo opuesto y no favorece el equilibrio. La vida parece tornarse más compleja cada día y es el momento de actuar con firmeza y decisión. Aunque has tenido la libertad de elegir tu camino, hoy se te invita a romper con las cadenas emocionales para poder avanzar con mayor ligereza.

LEO: El amor toca a tu puerta y te brinda nuevas oportunidades para ser feliz en pareja. El planeta Venus está transitando por tu signo astrológico. Hay que aprovechar las bendiciones que el Universo te ofrece. Debes buscar la manera de definir con madurez lo que quieres en esta vida. Ya has pasado por diferentes procesos y se supone que a estas alturas de tu vida debes lograr una relación amorosa estable y segura.

VIRGO: Existe una cuadratura negativa con Urano. Esto altera todo tu sistema nervioso, seguramente vas a recibir una noticia negativa y puede ocasionarte algún proceso de desequilibrio emocional. Tienes que calmarte y relajarte. Debes evitar un colapso. Es el momento de hacer una pausa en tu vida y prestar atención a lo que estás haciendo. Es mejor buscar el equilibrio.

LIBRA: Hoy tienes activa una conjunción con Marte. Este planeta está pasando por tu signo astrológico dándote gran energía para que aceleres situaciones que estaban estancadas. Debes hacer las acciones pertinentes y cambiar el rumbo de tu vida. Recuerda que todo lo que hagas en este momento tiene una repercusión en el futuro, sea positiva o sea negativa. Lo importante es avanzar con fuerza.

ESCORPIO: Existe un trígono positivo con Júpiter que te ayuda ofreciéndote optimismo, fuerza y ganas de avanzar. Hoy se puede vencer cualquier obstáculo. Es una de las mejores posiciones planetarias para lograrlo. También trae buena suerte. Sería muy interesante si pudieras jugar al azar y quizás lograr un dinero extra positivo que permita continuar en la vida bajo mejores condiciones.

SAGITARIO: Estás súper conectado con otras dimensiones espirituales. Puedes recibir buena información del más allá a través de tus seres queridos fallecidos, que siguen ayudando a toda la familia. Estás bajo las influencias positivas de un sextil con Plutón. Debes estar alerta para recibir la información y luego codificar bien los mensajes. Puedes establecer por un buen tiempo la comunicación espiritual con gran fluidez.

CAPRICORNIO: La Luna está activa hoy en tu signo astrológico y ahora eres el protagonista principal del zodiaco. Esta noche es una de las mejores para conectarse con el Universos y sus poderosas energías. Debes realizar una cena especial para disfrutar y dar gracias a Dios por todo lo bueno. Sigue adelante, siempre en equilibrio y amor por tu ser, luego por los demás seres queridos.

ACUARIO: Es el momento especial para avanzar. Estás siendo apoyado con la gran energía de Saturno. Este planeta te permite dar pasos firmes y seguros a través de su sextil positivo. Tienes que aprovechar esta energía y buscar la manera de avanzar con acciones concretas que te van a permitir establecerte y buscar estar más sólido en el futuro. Para mejorar se requiere una permanencia emocional para que las energías fluyan.

PISCIS: Hoy cuentas con la bendición de un trígono positivo con Júpiter, una de las alineaciones más favorables del cielo. Esta energía te llena de optimismo, fuerza interior y un profundo deseo de avanzar. Bajo esta influencia, cualquier obstáculo puede ser superado con mayor facilidad. Es un momento ideal para tomar decisiones importantes, confiar en tu camino y abrirte a nuevas oportunidades.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin