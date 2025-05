Horóscopo del 20 de mayo: Debes dejar atrás el pasado

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: Hoy estás súper conectado con otras dimensiones espirituales. Podrías recibir buena información del más allá a través de tus seres queridos fallecidos, que siguen ayudando a toda la familia. Estás bajos las influencias positivas de un sextil con Plutón. Debes estar alerta para recibir la información y luego codificar bien los mensajes. Podrías establecer por un buen tiempo la comunicación espiritual con gran fluidez.

TAURO: El Universo te ayuda mucho a través de un sextil positivo con el Nodo Norte que te obliga a tomar decisiones correctas en base a lo que quieres en la vida. Diseñar un nuevo plan de acción en base al futuro para entrar en acción y poder llegar alcanzar esa visualización futurista. Existe una oportunidad única de volver a iniciar todo en tu vida. Tienes un porvenir muy positivo y excelente que amerita tu atención y ejecución.

GÉMINIS: Tienes un sextil positivo con Neptuno. Esta energía permite tener una conexión con Dios profunda y directa. Ahora se pueden superar todos los procesos negativos que estás viviendo. Tienes la fuerza de Dios para que puedas vencer todos los obstáculos. Dios está presente en tu vida y está dispuesto a luchar por ti en todas las batallas. Nadie podrá someterte y ya está garantizada la gloriosa vitoria.

CÁNCER: La situación en el amor y las pasiones se pueden complicar con resultados negativos. En estos momentos tienes una cuadratura con Venus y debes tener mucho cuidado. No discutas ni busques el conflicto. Debes tener mucho cuidado, porque la discusión puede ser muy violenta y el problema se te puede escapar de tus manos. Pendiente de no caer en provocaciones que te haga tu pareja.

LEO: Dios está de tu lado. ¿Quién contra ti? Nadie podrá jamás vencerte. Ahora estás bendecido por el señor todo poderoso y después de mucho tiempo estás protegido de todo mal visible como invisible. Tienes un trígono con el planeta Neptuno que te hace un ser único que podrá vencer todos los obstáculos y siempre tendrá la gloria. No busques venganza y deja atrás a esas personas que te hicieron mal.

VIRGO: En estos momentos existe un trígono positivo con Mercurio. Esta energía te puede ayudar mucho a mover todo lo que está estancado en tu vida. Debes avanzar con fuerza y aprovechar este impulso. Dios permite que puedas lograr beneficios de manera acelerada. Después de esperar tanto, ahora todo se acelera. En los próximos días, verás lo rápido que puedes lograr tus metas. Se abren los caminos.

LIBRA: Hoy tienes un sextil positivo con el planeta Marte. Las decisiones que has tomado en este momento son positivas y son las correctas. Tienes que seguir respaldando esas decisiones que has tomado y no dudes nunca de tu buen proceder. No debes cambiar tu rumbo y tampoco debes dejar que las dudas te invadan y complique tu futuro. Ten calma y pronto verás los resultados positivos en tu vida.

ESCORPIO: Tienes un poderoso trígono positivo con un la Luna. Excelente momento para restablecer el orden a nivel emocional y poder tener la certeza de que lo que estás haciendo es lo correcto. Debes dejar atrás el pasado y tener fuerza, firmeza y avanzar con pasos firmes dentro del sendero de luz que estás recorriendo. Aprovecha esta oportunidad para acelerar tus procesos.

SAGITARIO: En estos momentos tienes una cuadratura negativa con la Luna que hace que las circunstancias estén muy complicadas a nivel emocional. Tienes que superarlo y perdonar para liberarte. Hay que drenar si tienes ganas de llorar, llora. Si tienes ganas de reír, ríe. Si tienes ganas de trabajar pues, trabaja. Si no tienes ganas de nada, quédate en casa. Es un día bastante difícil para ti a nivel emocional y deberías prestar más atención a tus sentimientos.

CAPRICORNIO: No estés inventando por allí a nivel espiritual. Existen muchas personas negativas que no quieren lo mejor para ti, ni mucho menos desean tu evolución. Esas personas falsas deben ser eliminadas de tu vida y debes apartarte de manera inmediata. Abre los ojos y efectúa la acción correcta para tener un mejor futuro. Ahora mismo, estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con Neptuno.

ACUARIO: Tienes que tener cuidado con lo que haces. En estos momentos no es bueno hacer grandes cambios en tu vida. Las energías están muy complicadas, porque tienes una oposición con el planeta Marte. Es la causa de muchos atrasos y complicaciones. Esta energía no te está permitiendo avanzar. Deberías cambiar tu rumbo y mejorar tus resultados. Calma y paciencia para soportar tanta presión. Debes soltarte y ser más flexible.

PISCIS: Es muy interesante si haces una reflexión profunda de todo lo vivido durante los últimos dos años anteriores. Saturno te ha lastimado, pero también te ha hecho un ser más fuerte. Quirón con un sextil positivo te ayuda y te apoya para que sigas avanzando en tu vida y puedas hacer un análisis completo. Al final darás gracias a Dios por los procesos superados. Ahora eres un maestro superior lleno de sabiduría.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin