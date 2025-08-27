Combate la fatiga con magnesio: cardiólogo comparte cuál es la mejor hora de tomarlo y cómo hacerlo

Suscríbete a nuestros canales

La fatiga, esa sensación extrema de cansancio y falta de energía que en ocasiones interfiere con las actividades cotidianas de una persona se puede presentar en cualquier etapa de la vida.

Refiere la Inteligencia Artificial que cualquier persona puede presentar fatiga debido a su estilo de vida o afecciones médicas subyacentes, pero es más común en adultos mayores, mujeres y personas con enfermedades crónicas como diabetes, cáncer, anemia, problemas de tiroides o enfermedades autoinmunes o cardíacas.

¿Cuáles son los síntomas de la fatiga?

En la mayoría de los casos, hay una razón para presentar esta sensación de cansancio extremo, que puede incluso en sí misma ser un síntoma. No obstante, la persona también puede sentir falta de energía, somnolencia, dificultad para pensar y concentrarse, apatía.

De igual manera, el Instituto Nacional del Cáncer apunta que la persona con fatiga se encuentra débil, agotada, lenta, exhausta o con sensación de pesadez. También puede presentar dificultad para hablar, pérdida de la memoria a corto plazo y cambios emocionales o de estado de ánimo.

En caso de sentirte así, no dudes en consultar con un médico de confianza para que te evalúe y puedas tomar cartas en el asunto lo más pronto posible. Además, puedes consultar la posibilidad de tomar suplemento de magnesio, pues la falta de este mineral puede asociarse a efectos y síntomas como fatiga, trastornos del sueño, entre otros.

¿Cuál tomar y el mejor momento de hacerlo?

El magnesio es un mineral esencial para el organismo ya que interviene en cientos de reacciones bioquímicas. Comparte la web ABC que “su presencia es indispensable para mantener el funcionamiento normal de los músculos y los nervios, contribuir el sistema inmunitario, regular el ritmo cardíaco y fortalecer huesos y dientes”. De allí la importancia de mantener una ingesta y niveles adecuados de magnesio para la prevención y el tratamiento de diversos problemas de salud.

Sin embargo, el cardiólogo José Abellán advierte a través de su cuenta en Instagram, sobre las precauciones que hay que tener al momento de tomar este mineral. También destaca que, “el mejor magnesio es el que viene en forma de citrato o bisglicinato”. Además, recomienda tomarlo siempre una hora o una hora y media antes de dormir, con agua para mejorar su absorción y su digestión.

