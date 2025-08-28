Cinco minutos basta para recuperar la calma: solo tienes que adoptar este hábito

Suscríbete a nuestros canales

La calma, es ese estado de paz mental o resultado de acciones intencionadas de la persona que le llevan a estar libre de agitación, excitación o perturbación. Es un estado de serenidad, tranquilidad o paz que se puede ver perturbado en cualquier momento, sobre todo cuando se tienen demasiadas cosas en la cabeza, cuando se lleva un estilo de vida ajetreado y las preocupaciones son una constante.

¿Cómo recuperar la calma?

El sitio web El Mundo comparte las claves que Úrsula Calvo, experta en mindfulness e inteligencia interpersonal propone.

La experta invita a respirar de forma consciente, escuchar música que conecte con un estado de positividad, realiza afirmaciones, prioriza y pon orden de importancia a las actividades pendiente, conecta con tu cuerpo y siente la gratitud.

Otras formas de conseguir calmarse es a través del ejercicio físico, la visualización guiada y la meditación, refiere BVG Psicología.

¡En minutos!

“No tiene sentido gastar energía en controlar lo incontrolable: lo que piensan los demás, lo que pasará mañana o lo que ya no se puede cambiar”.

En tal sentido, es necesario aprender a soltar para que la mente se libere y con ello dejar de preocuparse, sin llegar a perder la calma.

Una manera de conseguirlo es adoptando un sencillo hábito como caminar. Esta práctica es muy beneficioso porque mientras la persona se mantiene en movimiento, también puede pensar, ordenar sus ideas y reducir la ansiedad, comparte Hola.

De hecho, la ciencia avala que, durante intervalos cortos, caminar es una herramienta poderosa contra el estrés.

“Un paseo activa la circulación, regula la respiración y estimula neurotransmisores como la serotonina y la dopamina, que están directamente relacionados con el bienestar. Además, reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, y permite que la mente se “resetee””.

Incluso, expertos de Harvard comparten que caminar negra la memoria y la creatividad, además de reforzar el sistema inmunológico.

En conclusión, no es necesario un largo paseo, caminar algunos minutos es suficiente para salir de la espiral de pensamientos negativos y devolverte la claridad; no es que se solucionarán los problemas, pero si ayuda a tomar decisiones con más serenidad, con más calma.

