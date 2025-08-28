Es posible beber cerveza y no engordar: endocrino comparte un truco para lograrlo

Suscríbete a nuestros canales

Beber cerveza es un hábito que algunas personas han adoptado por placer y lo hacen socialmente, es decir, en ocasiones especiales para celebrar. Pero, también hay quienes se pasan de tragos y esto resulta perjudicial para la salud; ya que el alcohol es una sustancia tóxica que puede causar daños a órganos como el hígado, aumentar el riesgo de ciertos cánceres y empeorar problemas de salud mental, refiere la Inteligencia Artificial.

¿Es bueno o malo beber cerveza?

La cerveza tiene muchos beneficios siempre y cuando se consuma con moderación. Por ejemplo, tiene efectos positivos sobre la salud cardiovascular, la densidad ósea y la prevención de algunas enfermedades. Sin embargo, cuando el contenido de alcohol es alto no puede calificarse de saludable, ya que sus efectos resultan nocivos sobre el organismo, y superan con creces los positivos, comparte el sitio web Canal Salud IMQ.

Incluso cuando las personas deciden comenzar una dieta con el objeto de bajar de peso se les prohíbe beber cerveza, y es que a esta bebida se le atribuye la famosa “barriga cervecera”.

No obstante, al respecto, muchos expertos indican que la cerveza no engorda, sino que esto es más bien una consecuencia de una alimentación desequilibrada. “El lúpulo de la cerveza abre el apetito lo que podría contribuir a ganar peso, no debido a esta sustancia en sí, sino más bien a que su consumo suele acompañarse de alimentos muy calóricos, frecuentemente “tapas” y “pintxos” que en general no suelen ser técnicamente saludables.”

Habla el experto

Según el sitio Ideal el endocrino Víctor Bravo explica en un video que las cervezas que se consumen el fin de semana pueden estar saboteando la pérdida de peso, aunque cumplas con la dieta de lunes a viernes, pues una lata grande de 500 ml contiene 500 kilocalorías, lo que equivale prácticamente a una comida más al día.

En tal sentido, el experto indica que no se trata de dejar de beber cerveza para evitar engordar, sino de reducir la cantidad que se ingiere, y para ello propone cambiar el tamaño del envase. En lugar de una lata grande de 500 ml, beber la de 33 cl, las cuales tienen casi la mitad de las calorías. Es decir, es un cambio de hábito en el que la clave está en el volumen, en moderar la cantidad sin tener que renunciar al placer de beber cerveza.

Por otra parte, Bravo sugiere combinar la cerveza con bebidas sin calorías, como agua con gas o refrescos cero.

