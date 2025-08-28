Horóscopo del 28 de agosto: Todo empiezan a salir muy bien a nivel del amor

ARIES: En estos momentos tiene que cuidarte muchísimo, empiezas a tener problemas con el amor y la pareja. Tienes una cuadratura negativa con Venus y esta circunstancia se complica. Debes buscar la manera de evitar problemas. No te confundas tanto, relájate lo suficiente para que puedas mejorar y terminar de solventar esta situación tan crítica que has tenido recientemente.
TAURO: Alerta, debes estar más pendiente de tu salud y tu nivel de energía. En estos instantes estás sufriendo una oposición con el Sol. Estas influencias negativas te afectan en tu equilibrio físico. Podrías sentir mucho agotamiento y debilidad. Hay que evitar cualquier enfermedad. En caso de sentirte mal, ve al médico de manera inmediata. Guarda reposo y no creas que es algo sencillo. Pudieras estar en complicaciones.
GÉMINIS: Estás lleno de alegría y satisfacción, y te felicitamos sinceramente por los logros alcanzados. Gracias a tus acciones precisas y decididas, los resultados han sido extraordinarios. Marte te favorece con un trígono positivo, fusionando su energía con la tuya para impulsarte aún más. Es fundamental que sigas adelante con determinación, sin bajar la guardia. Mantén tu enfoque firme en tus metas.
CÁNCER: Hoy se presenta una cuadratura negativa con Marte. La situación no está muy bien que digamos. Parece que las decisiones que estás tomando no son las adecuadas ni tampoco son las correctas. Allí existen muchos errores y por supuesto los resultados son nefastos. Seguramente te encuentras muy afectado al ver que se perdió mucho tiempo y recursos para no lograr nada. Hay que ajustar y rectificar.
LEO: Dios está de tu lado. ¿Quién contra ti? Nadie podrá jamás vencerte. Ahora estás bendecido por el señor todo poderoso y después de mucho tiempo estás protegido de todo mal visible como invisible. Tienes un trígono con el planeta Neptuno que te hace un ser único, que podrá vencer todos los obstáculos y siempre tendrá la gloria. No busques venganza y deja atrás a esas personas que te hicieron mal.
VIRGO: Tienes un sextil positivo con Venus. Todo empiezan a salir muy bien a nivel del amor. Se genera una energía fluida que permite avanzar en temas relacionados con la pareja. Es el momento de llegar a ciertos acuerdos y establecer una relación sólida con grandes beneficios para ambos, con excelentes condiciones de vida en el futuro. Trata de no ser tan exigente y déjate fluir para que la experiencia sea más positiva.
LIBRA: El planeta Marte forma una conjunción poderosa en tu signo astrológico, activando intensamente tu mundo interior y conectando tu energía vital con tus emociones más profundas. Este es un momento excepcional para manifestar la fuerza de tus intenciones y comenzar a materializar tus deseos en el plano físico. Las energías están claramente a tu favor, listas para ser dirigidas con propósito.
ESCORPIO: Se activó una poderosa cuadratura negativa con Mercurio. Las circunstancias se pueden complicar muchísimo por hablar de más. Te recomiendo más prudencia al expresarte y al decir algunas cosas que no debes comunicar a los demás. El silencio evita grandes problemas. No seas parte de la difusión de chismes. Existe el peligro de verte involucrado en confusiones y malos entendidos. Cuídate de lo que dices.
SAGITARIO: En este momento, un trígono positivo con Quirón te envuelve con una energía profundamente sanadora. Esta influencia te permite reconocer con mayor claridad aquellas áreas de tu vida que necesitan ajustes, no desde la culpa, sino desde la conciencia y el deseo genuino de crecer. Es una oportunidad valiosa para refinar tus procesos, avanzar con mayor sabiduría y consolidar tu evolución interior.
CAPRICORNIO: El Universo te ayuda mucho a través de un sextil positivo con el Nodo Norte que te obliga a tomar decisiones correctas en base a lo que quieres en la vida. Diseñar un nuevo plan de acción en base al futuro para entrar en acción y poder llegar alcanzar esa visualización futurista. Existe una oportunidad única de volver a iniciar todo en tu vida. Tienes un porvenir muy positivo y excelente que amerita tu atención y ejecución.
ACUARIO: Urano te favorece con un trígono espectacular, trayendo cambios que se manifiestan con fuerza, claridad y propósito. Todo comienza a fluir con una sincronía extraordinaria. Esta energía te impulsa a renovar tu entorno, transformar tus hábitos y expandir tu visión de vida, siempre guiado por el amor consciente. Tus valores se convierten en brújula, y tu ética en herramienta de creación. Lo que hoy decidas puede marcar el inicio de un ciclo profundamente liberador.
PISCIS: Existe una cuadratura negativa con Urano. Esto altera todo tu sistema nervioso, seguramente vas a recibir una noticia negativa y puede ocasionarte algún proceso de desequilibrio emocional. Tienes que calmarte y relajarte. Debes evitar un colapso. Es el momento de hacer una pausa en tu vida y prestar atención a lo que estás haciendo. Es mejor buscar el equilibrio.
Por Arturo Acosta
@arturoacostamerlin