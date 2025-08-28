Tom Cruise afirma que estar en forma no es "misión imposible": la estrella de 63 revela el secreto de su alimentación milagrosa

Suscríbete a nuestros canales

Con el paso de los años, especialmente después de los 60, muchas personas suelen experimentar cambios en su figura debido a procesos naturales del envejecimiento.

Uno de los factores principales es la disminución de la masa muscular, conocida como sarcopenia, que reduce la capacidad del cuerpo para mantener firmeza y tono. Al mismo tiempo, el metabolismo se vuelve más lento, lo que facilita la acumulación de grasa, sobre todo en el abdomen y la cintura.

También influyen las alteraciones hormonales: en las mujeres, la menopausia reduce los niveles de estrógeno, y en los hombres disminuye la testosterona, lo que favorece la pérdida de músculo y el aumento de grasa.

A esto se suman hábitos como la falta de actividad física, una alimentación inadecuada o problemas de salud que limitan el movimiento. Todos estos factores contribuyen a que, de manera natural, la figura se modifique con la edad.

Foto: reddit.com

El secreto detrás de la buena figura de Tom Cruise

A sus 63 años, este actor sigue un método muy estructurado para mantenerse en forma: combina una alimentación fragmentada en 15 pequeños snacks diarios con un entrenamiento físico riguroso.

Según explica el portal msn.com, el actor es disciplinado y empieza sus jornadas a las seis de la mañana, dedicándose a una rutina que combina pesas, cardio y actividades de alto impacto, prácticamente cada día, salvo algunos fines de semana.

En lugar de ceñirse a tres comidas principales, su dieta se compone de 15 snacks distribuidos a lo largo del día. Esta elección evita picos de insulina y mantiene activo el metabolismo. Además, elimina por completo los alimentos ultraprocesados y azucarados, optando por opciones de bajo índice glucémico.

La preparación de los alimentos también juega un papel fundamental: su chef los cocina a baja temperatura, lo que preserva nutrientes, sabor y humedad, y contribuye a reducir la inflamación. Entre los ingredientes habituales se encuentran salmón, avena cruda, arándanos, remolacha, espinaca, brócoli, aceite de oliva, nueces, jengibre, tomate y chocolate negro.

Durante los días de rodaje, Cruise opta por desayunos contundentes, como casi una docena de huevos, tocino, salchichas, tostadas, café y abundantes líquidos, necesarios para cubrir el gran gasto energético de sus acrobacias.

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube