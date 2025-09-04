Horóscopo del 4 de septiembre. Después de mucho tiempo, todo cambia para mejor

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La Luna te está ayudando en todo lo que ella puede para restablecer una armonía en tus emociones a través de un sextil positivo. Sabemos que estás pasando por momentos muy difíciles, pero es una excelente oportunidad para volver a tener paz en tú corazón y así tener un respiro. Es muy importante desarrollar estos procesos de integración emocional para superar los viejos recuerdos y cerrar ciclos con más facilidad.

TAURO: Hoy tienes un trígono positivo con el Sol. El astro Rey te brinda la oportunidad de regenerar tus células y recuperar tu salud. Después de mucho tiempo, todo cambia para mejor. Valió la pena estar en un proceso de sanación lleno de disciplina. Los resultados se ven de manera inmediata. Tu nivel de energía también se elevará y ahora podrás disfrutar de las actividades recreativas.

GÉMINIS: Mercurio te respalda gracias a un sextil positivo. Esta es una influencia muy buena para ti en estos momentos y la buena comunicación es una herramienta que puedes utilizar para resolver tus situaciones. Funciona incluso con las personas que son tus enemigos para poder crecer y poder buscar siempre ser parte de la solución y no parte del problema. Debes aplicarla siempre y cada día tendrás mejores resultados.

CÁNCER: Estás conectado con las energías armoniosas de un trígono con el Nodo Norte, una alineación que te impulsa a avanzar con claridad hacia tu propósito de vida. Este tránsito te brinda la oportunidad de enfocarte en tus metas y proyectarte hacia el futuro con mayor determinación. Es momento de definir con honestidad qué deseas manifestar y construir un plan de vida alineado con la visión más auténtica de tu ser.

LEO: Es un día muy especial, tienes un trígono positivo con Saturno. El Universo te permite consolidar tus acciones en estos momentos para seguir en la vida de manera más estable. Tienes que proyectarte al futuro con una visión más positiva para concretar tus sueños y alcanzar tus metas. Te felicito por la fuerza que tienes para seguir adelante y poder vencer los obstáculos que se desvanecen ante tu presencia.

VIRGO: Hoy tienes un sextil positivo con júpiter y definitivamente Dios te apoya. Él siempre está contigo ayudándote a crecer y desarrollarte. Te escucha en estos momentos y debes aprovechar esta gran conexión. Puedes ir a una iglesia o templo y arrodillarte. Conversar con Dios es una experiencia única que permite elevar tu espíritu al máximo nivel. Pide salud, protección para ti y toda tu familia. Dios te sigue abriendo caminos.

LIBRA: Gracias a Dios tienes un sextil positivo con un Venus. Estas energías te ayudan a nivelar tus emociones y activa todo lo relacionado al amor y la pasión. Sería muy bueno si hoy organizas alguna actividad con tu pareja. De este modo, puedes disfrutar de esta energía y sacar el mejor provecho posible. Pocas veces el Universo brinda estas oportunidades para crear momentos sublimes llenos de gloria.

ESCORPIO: Estás atravesando una cuadratura negativa con Plutón, una energía intensa que te impulsa a realizar cambios profundos y transformaciones esenciales en tu vida. El Universo te está llamando a evolucionar y dejar atrás viejos patrones. Debes renacer con una visión más clara y poderosa. Este es el momento perfecto para despertar todo tu potencial y asumir el rol de liderazgo que llevas dentro.

SAGITARIO: La mágica y maravillosa Luna te está apoyando con un fuerte sextil positivo. Todo empieza a ser más equilibrado para tu vida. Ahora se torna más emocional y menos racional, para abrir paso a un nuevo ser, más humanista y consciente de las diferentes situaciones que existen a tu alrededor. Es la hora de ejercer tu papel de líder e imponerte frente a los demás, para lograr un mejor nivel para tu familia.

CAPRICORNIO: En este momento tienes una cuadratura negativa con Neptuno y tienes que cuidarte muy bien a nivel espiritual para evitar males mayores. Debes custodiar tu alma y cerrar tu campo áurico. Seguramente en estos momentos estás recibiendo energías negativas de tu entorno y debes limpiarte a través de diferentes técnicas que existen. Puedes ejecutar la que sea más cómoda para ti. Luego verás los excelentes resultados.

ACUARIO: Tienes un trígono positivo con Marte, es el momento indicado para tomar acciones concretas frente a la vida. Este es el tiempo esperado para seguir adelante y acelerar el proceso. Hay que reforzar lo que has comenzado y darle fuerza para terminar de resolver las situaciones que están pendientes en tu vida. Definitivamente, hay que desprenderse de las situaciones negativas del pasado. Hay que limpiar la mente y conectar el espíritu.

PISCIS: Estás bajo la influencia de una cuadratura negativa con Urano, una energía que puede generar tensión, ansiedad y alteraciones en tu sistema nervioso. Es posible que recibas una noticia inesperada o enfrentes una situación que te saque de tu centro emocional. Por eso, es fundamental que te detengas, respires profundo y te permitas calmarte. Evita reaccionar impulsivamente, no te dejes arrastrar por el caos.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin