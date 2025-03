Horóscopo del 5 de marzo: El amor y la comunicación se conectan

Suscríbete a nuestros canales

ARIES: La mágica y maravillosa Luna te está apoyando con un fuerte sextil positivo. Todo empieza a ser más equilibrado para tu vida. Ahora se torna más emocional y menos racional para abrir paso a un nuevo ser, más humanista y consciente de las diferentes situaciones que existen a tu alrededor. Es la hora de ejercer tu papel de líder y puedas imponerte frente a los demás, para lograr un mejor nivel de tu familia.

TAURO: Hoy el Universo te ayuda a consolidar lo que tienes o lo que estás haciendo en estos momentos, con acciones concretas a través de un sextil positivo con Saturno, el cual te permite reforzar y reestructurar todo lo que estás haciendo con seguridad y que estás cumpliendo. Así que, es un momento muy positivo. Dios te bendice en cada paso que haces para que crezcas de una manera continua.

GÉMINIS: Hoy no es un buen día para conversar temas importantes con tus familiares más directos. Es mejor dejar pasar unos días, para mejorar esta energía. De lo contrario, te tocará andar por caminos escabrosos que pudieran ocasionar situaciones muy difíciles con repercusiones negativas en tu vida. Es el momento de reaccionar y retomar el camino de la gloria.

CÁNCER: En este momento tienes un trígono positivo con Saturno, dándote firmeza fortaleza y mucha solidez a tus actividades y eso te permite construir el futuro de una manera muy sólida. Este es el momento indicado para seguir avanzando y sobre todo, para seguir desarrollándote correctamente en todos los niveles para que avances a una velocidad más estable y puedas tener un futuro con una fuerza impresionante.

LEO: Todavía no sales del peligro en el cual te encuentras. La oposición con Plutón todavía te está afectando la salud. Has mejorado, pero todavía no se soluciona nada de manera permanente. Estás todavía lejos de restablecerte al cien por ciento, pero el intento ha sido muy bueno y el Universo, está evaluando si te ayuda. Están analizando si mereces una nueva oportunidad o si te dejan más tiempo en total crisis.

VIRGO: Está activo un sextil positivo con Marte. Excelentes energías para avanzar con fuerza y sin miedos. La vida te deja otra vez libre para que puedas avanzar con rapidez, como a ti te gusta, así se lograrán los objetivos de manera acelerada. Hay que tomar acciones concretas para mejorar tu vida a nivel emocional. El Universo quiere de ti acciones precisas donde se puedan ver de inmediato los resultados.

LIBRA: Tu percepción está activa y se mantendrá así por mucho tiempo. Es importante usar esta herramienta para llegar a resolver situaciones que recientemente estaban estancadas. Ahora mismo, tienes un trígono con Plutón, esta energía te ayuda a recibir asistencia de los espíritus de otras dimensiones que por lo general son nuestros ancestros más queridos. Deberías conversar con ellos y darles las gracias.

ESCORPIO: Fuerte apertura con un trígono positivo con Mercurio. Se abren oportunidades para cambiar algunos aspectos de tu vida y salir adelante. Realiza un análisis de lo que puedes mejorar y así en el futuro puedas corregir y avanzar sin miedos, ni obstáculos en tu camino. Es el momento de caminar con seguridad y mucha confianza. Siempre el Universo te permite seguir adelante y genera alternativas.

SAGITARIO: Tienes un trígono positivo con Venus; significa que el amor y la comunicación se conectan para abrirte las puertas en el sentido de la unión de energías más poderosas del Universo. Puedes conversar con tu pareja y llegar a grandes acuerdos. Dios te bendice y te motiva para que sigas adelante y veas el camino a seguir. Son días históricos y deberás aprovecharlos al máximo. No tengas miedo. ¡Avanza!

CAPRICORNIO: Hoy el Universo te ayuda a consolidar lo que estás haciendo en estos momentos. Esas energías se manifiestan a través de un sextil positivo con Saturno. Es un instante muy positivo y Dios te bendice para que sigas adelante con confianza y armonía emocional. Es la semana para demostrar tu madurez emocional para que tengas mejores resultados en esta vida, que te ha dado tanto y que todavía quiere darte más.

ACUARIO: Existe un trígono positivo con Júpiter que te ayuda ofreciéndote optimismo, fuerza y ganas de avanzar. Hoy se puede vencer cualquier obstáculo. Es una de las mejores posiciones planetarias para lograrlo. También te trae buena suerte. Sería muy interesante si pudieras jugar al azar y lograr un dinero extra que permita continuar en la vida bajo mejores condiciones.

PISCIS: Continúa la alerta máxima a nivel de salud, aparte de tener a Saturno pasando por tu signo astrológico. También en estos momentos tienes una cuadratura con el Sol, que te afecta negativamente y pudieras perder el equilibrio a nivel físico. Hay que evitar cualquier situación que pueda poner en peligro tu vida. Ya tienes mucho tiempo en esta situación peligrosa y queda poco tiempo para que puedas ser liberado.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin