Horóscopo del 5 de septiembre: Debes buscar un tiempo para ti

ARIES: Saturno sigue ejerciendo mucha presión en tu vida. Ya el planeta de los anillos está en su paso por tu signo astrológico. La vida te ha dado muy duro durante estos últimos meses. Pero ya estás a punto de resolver. Luego verás estos momentos como días históricos y decisivos para tu futuro. Hay que avanzar y estar alerta a nuevos procesos que pongan en peligro tu integridad física. No puedes bajar la guardia. ¡Dios te bendiga!

TAURO: Ya estás saliendo de los momentos difíciles del pasado reciente. Ahora es muy importante saber qué quieres hacer con tu vida. Debes buscar un tiempo para ti y reflexionar bien sobre tu futuro. Sabemos que no tienes rumbo fijo. Todavía estás aturdido de tantos golpes de la vida. Aun así, vas a lograr concentrarte y hacer un nuevo plan de vida. El Nodo Norte te está ayudando para que defines por cuál camino avanzar.

GÉMINIS: Dios te bendice con un trígono positivo con Marte. El planeta de la acción te indica que todas las acciones que estás haciendo en estos momentos son positivas y van a tener un impacto excelente en tu vida. Los resultados se podrán observar a corto plazo. Es muy importante que no detengas este movimiento y sigas avanzando con una mayor velocidad. Chequea bien las estrategias que estás ejecutando y enfócate.

CÁNCER: Se presenta una cuadratura negativa con Marte. La situación no está muy bien que digamos. Parece que las decisiones que estás tomando no son las adecuadas ni tampoco son las correctas. Existen muchos errores y por supuesto los resultados son nefastos. Seguramente te encuentras muy afectado al ver que se perdió mucho tiempo y recursos para no lograr nada. Hay que ajustar y rectificar.

LEO: En estos momentos te puedes conectar muy bien con Dios y conversar con él a través de un trígono positivo con Neptuno. Siéntate cinco minutos y conversa sobre tus problemas personales, situaciones y procesos emocionales. Avanza en temas que te tienen desconcertado y así poder lograr de nuevo una estabilidad espiritual y emocional, necesaria para tu vida anímica. Todo se puede solucionar con la ayuda del cielo.

VIRGO: Oposición con el Nodo Norte. Estás en un proceso muy confuso. La situación se puede complicar aún más. Se abren frente a ti todos los caminos y no sabes qué hacer ni qué camino tomar. No es fácil la elección. Estamos seguros que cambiaras tu vida para siempre. Cualquier decisión que tomes será trascendental para tu vida y recordarás este momento como uno de los más importante.

LIBRA: Mercurio te ampara con un sextil positivo, brindándote una energía favorable para estos tiempos. La comunicación se convierte en tu mejor aliada para resolver situaciones y abrir caminos de entendimiento, incluso con quienes han sido opositores en tu vida. Esta influencia te invita a cultivar el diálogo como herramienta de crecimiento y a posicionarte conscientemente como parte de la solución, no del problema.

ESCORPIO: La poderosa Luna está activa en el día de hoy, te está haciendo una cuadratura negativa y puede destrozar tu relación amorosa. Seguramente en los próximos días vivirás momentos muy difíciles y tendrás que afrontar la situación de la manera más honesta posible. No te justifiques y busca resolver de la forma menos traumática para todos.

SAGITARIO: Te sientes muy contrariado y desorientado por todo lo que estás viviendo. No hay una meta fija más allá de avanzar un día a la vez. Estás en una constante presión por sobrevivir. Está muy bien mantener el enfoque para que puedas salir adelante a pesar de tener todo complicado a tu alrededor. Tienes una cuadratura con el Nodo Norte y esa energía no te deja ver con nitidez tus metas.

CAPRICORNIO: Estudia siempre mejor la situación y trata de caminar por lo seguro. Busca la manera de estar estable y tranquilo. Estás viviendo una oposición negativa con Júpiter. Esta posición planetaria te indica que no es el momento para las especulaciones ni tampoco para los juegos de azar. No entres en ninguna actividad especulativa que carezca de elementos sólidos y firmes. Debes pisar tierra y evitar malos entendidos.

ACUARIO: En este momento tienes un trígono positivo con Urano. Excelente instante para celebrar que los cambios que has hecho en tu vida recientemente están dando frutos positivos. Si mantienes una constante efectiva, mejorará aún más tu futuro con grandes beneficios. Te recomendamos ser más flexible y colaborar con las posibilidades que se presentan en tu vida para buscar una mejor existencia.

PISCIS: Se activó un trígono positivo con Júpiter. Dios te bendice y te abre todas las puertas para que selecciones un camino. Con esta acción, podrás restablecer tu poder energético a través de la automotivación, para restituir de nuevo el equilibrio en todos tus niveles de vida. Es importante que vuelvas otra vez a tus rutinas espirituales, para que esa energía se manifieste y puedas generar más paz en tu corazón.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin