Horóscopo del 6 de septiembre: Es mejor evitar el conflicto

ARIES: En este momento tienes una cuadratura negativa con Júpiter. Las cosas no están saliendo bien. Las circunstancias se están complicado y sientes que estás solo en esta vida. Estás percibiendo que no tienes ningún apoyo del entorno. Debes ubicarte mejor en otro espacio físico para que tu vibración vuelva a ser más positiva. Tienes que calmarte, relajarte y volver otra vez a restablecer una conexión importante con Dios.

TAURO: Tienes una cuadratura negativa con Plutón. El Universo quiere que hagas cambios y transformaciones importantes en tu vida. Puedes avanzar y convertirte en otra persona más positiva con mejor visión y mayor madurez. Es el momento para desarrollar todo tu potencial, porque para eso viniste para ser un líder. Definitivamente, tienes que hacer algo más productivo para tener mejores resultados.

GÉMINIS: Sigue en alerta con tu salud. Estás bajo las influencias negativas de una cuadratura con la Luna. Debes cuidar tus emociones y el sistema digestivo que está muy frágil. Es importante continuar adelante con fuerza para vencer estos impulsos externos. La vida sigue y debes avanzar como sea, porque ya falta poco para terminar este proceso y quedarás liberado para siempre.

CÁNCER: Tienes que tener mucho cuidado, porque estás bajo las influencias negativas de Saturno a través de una cuadratura y no es bueno para la salud. Cuida al máximo tu energía vital y evita los riesgos a tu integridad. Es muy importante estar alerta para no complicar aún más tu vida. Siempre, es muy bueno mantener un estado consciente y aléjate de cualquier peligro. Es mejor prevenir que lamentar.

LEO: Está activo un sextil positivo con Marte. Súper excelentes energías para avanzar con fuerza y sin miedos. La vida te deja otra vez libre para que puedas avanzar con rapidez, como a ti te gusta. Así se lograrán los objetivos de manera acelerada. Hay que tomar acciones concretas para mejorar tu vida a nivel emocional. El Universo quiere de ti acciones precisas donde se puedan ver de inmediato los resultados.

VIRGO: Estos días serán un poco duros, pero eres un ser que lo aguanta todo y cada día eres más fuerte. Te has convertido en un verdadero guerrero que avanza cuando quiere y que puede frenar cuando lo desee. Lo que no te mata te hace más fuerte y estás con ganas de lograr grandes beneficios para tu vida evolutiva. Sin embargo, tienes a la Luna opuesta y todavía piensas o extrañas tu pasado.

LIBRA: Las circunstancias se están complicado y sientes que estás solo en esta vida. En este momento tienes una cuadratura negativa con Júpiter. Las cosas no están saliendo bien. Debes ubicarte mejor en otro espacio físico para que tu vibración vuelva a ser más positiva. Estás percibiendo que no tienes apoyo del entorno. Tienes que calmarte, relajarte y volver otra vez a restablecer una conexión con Dios.

ESCORPIO: En estos instantes tienes una cuadratura negativa con Venus. Seguramente puedas tener algunas circunstancias difíciles en el amor y no te recomiendo las discusiones con tu pareja. Debes calmarte y relajarte para evitar alguna ruptura en la relación. Quizás más adelante puedas retomar algunos puntos de vista y resolver las diferencias. Pero, ahora mismo, sería catastrófico para ambos. Es mejor evitar el conflicto.

SAGITARIO: Es el momento de establecer las bases para todo lo que viene en los próximos siete años. Tienes en este instante activo un trígono positivo con Saturno. Esta energía es sumamente excelente para mirar el futuro cercano y comprender lo que quieres hacer. Visualízate en el tiempo y analiza si eso es lo que en verdad deseas realizar, para luego iniciar un proceso de establecer las estrategias y alcanzar esas metas.

CAPRICORNIO: Estás conectado con las energías de un sextil positivo con el Nodo Norte y esto te brinda la oportunidad de seguir adelante enfocándote en tus metas y en todo lo que tiene que ver con tu propósito de vida. Es importante definir qué es lo que deseas en el futuro para que hagas un plan de vida, alineado con esa visión futurista de tu ser. Es el momento para definir qué rumbo deseas transitar con fuerza y seguridad.

ACUARIO: En estos momentos tienes una oposición con el planeta Venus. Existen muchos problemas con la pareja y el amor. Te recomiendo en estos instantes no discutas, no busques conflicto, trata de manejar las cosas de una manera más civilizada y menos complicada. La situación, se pudiera complicar más con elementos de violencia. Entonces, tienes que frenar eso y buscar de resolver la crisis con la comunicación.

PISCIS: La Luna está pasando por tu signo y estará activa hoy. Te está bendiciendo con todo su poder y te permite avanzar a nivel emocional. Te sientes realizado y con muchas fuerzas para seguir adelante. El optimismo es excelente y con buenas perspectivas para seguir creciendo en todos los sentidos. El balance general ha sido muy bueno y será mejor. Solo debes continuar en tu enfoque para lograr tus metas.

Por Arturo Acosta

@arturoacostamerlin