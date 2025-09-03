¿Adiós a la calvicie? La Universidad de California logra gran descubrimiento: esta molécula puede reactivar folículos en tu cabeza

Suscríbete a nuestros canales

La calvicie es la pérdida parcial o total del cabello y puede tener diversas causas. La más común es la alopecia androgénica, relacionada con factores genéticos y hormonales, especialmente con la acción de la hormona dihidrotestosterona, que debilita los folículos pilosos hasta detener el crecimiento capilar.

Otros factores que contribuyen son el estrés, las enfermedades autoinmunes, ciertas deficiencias nutricionales, tratamientos médicos como la quimioterapia y el uso prolongado de algunos fármacos.

La calvicie no afecta solo a los hombres, aunque en ellos es más frecuente y visible. También las mujeres pueden desarrollarla, sobre todo después de la menopausia, cuando disminuyen los estrógenos que protegen el cabello.

Asimismo, puede aparecer en jóvenes con predisposición genética, en personas sometidas a estrés crónico o en quienes llevan una alimentación inadecuada.

Foto: Freepik

¿Adiós calvicie?

La Universidad de California ha dado un paso significativo en la búsqueda de tratamientos más efectivos contra la calvicie mediante el descubrimiento de una molécula denominada PP405. Después de casi una década de investigación, los científicos lograron aislar esta molécula que despierta folículos capilares inactivos sin dañarlos, prometiendo así revertir la caída del cabello.

En los primeros ensayos clínicos en humanos, realizados en 2023, la aplicación tópica del PP405 durante una semana produjo resultados “estadísticamente significativos” en la regeneración de cabello terminal en lugar de vello fino.

El equipo liderado por los profesores William Lowry, Heather Christofk y Michael Jung cofundó la empresa Pelage Pharmaceuticals para desarrollar este tratamiento y cuenta con el respaldo financiero de Google Ventures, con una ronda inicial de inversión de unos 16 millones de dólares.

Actualmente, Pelage está llevando adelante la fase 2 de los ensayos clínicos; los resultados preliminares indican que casi un tercio de los participantes logró un aumento superior al 20 % en la densidad del cabello tras ocho semanas de tratamiento. La fase 2b está en marcha y prevista para finalizar en noviembre de 2025.

A pesar del entusiasmo generado, los investigadores mantienen la prudencia. Como advierte Lowry, la palabra “cura” es demasiado fuerte por el momento, y se considera que PP405 podría funcionar mejor en combinación con otros tratamientos o al menos ofrecer una nueva alternativa eficaz frente a las opciones actuales, como minoxidil o finasterida.

