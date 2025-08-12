Alertan sobre las proteínas añadidas a los alimentos procesados que compras: quizás hagas un gasto innecesario para tu salud

Suscríbete a nuestros canales

Las proteínas son esenciales en la dieta de grandes y chicos porque ayudan al cuerpo a reparar las células y producir células nuevas. Refiere MedlinePlus las proteínas son los pilares fundamentales de la vida, pues intervienen en el crecimiento y desarrollo de niños, adolescentes y mujeres embarazadas.

¿Cuál es la importancia de las proteínas?

Estas son “macronutrientes esenciales para la supervivencia de los seres vivos, ya que desempeñan el mayor número de funciones en sus células, realizan funciones metabólicas ya que actúan como enzimas, anticuerpos o como hormonas, en las que son mensajeras, coordinan y trasmiten diferentes procesos biológicos entre tejidos, órganos y células”, comparte la Clínica Medicina Integrativa.

En otras palabras, son un componente esencial para la salud de cualquier persona, pues no solo son un pilar en la nutrición, sino que, además, construyen y reparan los tejidos, músculos, órganos, huesos y células.

“Para mantener un equilibrio saludable, generalmente se sugiere que las proteínas constituyan entre el 10% y el 35% del total de calorías diarias, dependiendo de factores como la edad, el sexo, la actividad física y los objetivos personales. Es esencial elegir proteínas magras y minimizar la ingesta de grasas saturadas”, expresa nutrisport.

¿Dónde conseguirlas?

Bridget Benelam, nutricionista de la Fundación Británica de Nutrición sugiere tomar proteínas de distintos alimentos como carnes, pescados, huevos, productos lácteos, legumbres, frutos secos, semillas y cereales. Incluso, la experta acota que, tomar algo de proteína en cada comida es una buena idea. “Parece ser mejor para preservar la función muscular ingerir algo de proteína a lo largo del día, en lugar de tomarla toda en una sola comida", comparte MSN.

Incluir estos alimentos es suficiente para que el cuerpo funcione de manera adecuada, de hecho, Federica Amati, responsable de nutrición del Imperial College de Londres y nutricionista jefa de la empresa de ciencias de la salud ZOE, afirma que, añadir más proteínas a los alimentos no se basa en la salud ni está respaldado por la ciencia.

En otras palabras, si se consume lo suficiente de una gran variedad de alimentos como batidos, barritas de cereales, tortitas y palomitas de maíz que han lanzado las empresas alimenticias, es probable que estés ingiriendo suficientes proteínas y no es necesario añadir más a la dieta.

