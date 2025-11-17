Ginecólogo explica que enfermedades ginecológicas pueden presentar un componente genético

Suscríbete a nuestros canales

Las enfermedades ginecológicas son según refiere la Inteligencia Artificial, alteraciones que afectan al sistema reproductor femenino. Entre las más comunes se encuentran el síndrome de ovario poliquístico y la endometriosis. Además, también se incluyen las infecciones de transmisión sexual y las del tracto urinario.

Todas ellas tienen una causa, ya sea por influencia de factores ambientales, hormonales, estilo de vida o por un componente hereditario.

¿Cuáles son las enfermedades ginecológicas más frecuentes?

“Sangrado entre períodos, necesidad frecuente y urgente de orinar o una sensación de ardor al orinar, sangrado vaginal anormal, en particular durante o después del coito, dolor o presión en la pelvis, diferente de los calambres menstruales, o hinchazón abdominal persistente, picazón, ardor, hinchazón, enrojecimiento o dolor en el área vaginal, llagas o bultos en la zona genital, secreción vaginal con olor o color inusual, aumento del flujo vaginal, o molestias durante el coito, son algunos de los síntomas ginecológicos que puede experimentar la mujer al presentare alguna patología ginecológica”. Según explican los expertos del Grupo Internacional de Reproducción los problemas ginecológicos femeninos más frecuentes son la dismenorrea, endometriosis, infecciones de orina, quistes de ovario, síndrome de ovarios poliquísticos e infecciones de transmisión sexual.

Muchos de ellos tienen que ver con el estilo de vida, cambios hormonales, pero otros tienen un componente hereditario que aumenta el riesgo de padecerlos.

Habla el experto

Tomás Gómez, ginecólogo experto en endometriosis, adenomiosis, miomas uterinos y en cirugía ginecológica, comparte que conocer los antecedentes familiares de una mujer puede ser clave para una detección temprana y una mejor prevención de la endometriosis hasta ciertos tipos de cáncer ginecológico, comparte la web Hola.

Según el experto, las patologías que presentan componentes hereditarios con mayor frecuencia son ciertos tipos de cáncer (ovario, mama y endometrio); miomas uterinos; endometriosis, síndrome de ovario poliquístico, menopausia precoz; y algunas malformaciones uterinas.

Cabe acotar que, “la heredabilidad de esta patología es compleja, ya que va asociada a múltiples genes, que además requieren de ciertos factores ambientales para que se expresen (nutrición, hábitos de vida, etc.). Es decir, aunque la mujer haya heredado los genes vinculados a estas patologías, no necesariamente las va a desarrollar salvo que se den las condiciones necesarias para ello”.

Partiendo de ello, es clave adoptar hábitos saludables como hacer ejercicios y mantener una alimentación equilibrada, pues el estilo de vida puede condicionar que los genes se expresen o queden inactivos, y no desarrollar la enfermedad.

Freepik

Visita nuestra sección Variedades

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube